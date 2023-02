Marc Brys (OHL) na 7 op 24: “Nog niet op het matje geroepen”

Op zijn persbabbel deze week legde Brys analysebeelden voor van het indrukwekkende pressievoetbal waarmee Cercle Brugge uitpakt. Om aan te tonen dat hij de juiste tactiek toepaste in de wedstrijd tegen de ‘vereniging’. “Ik opteerde met de snelle Nachon Nsingi naast Mario Gonzalez voor twee spitsen om de ruimte in hun rug te benutten, en om hen ook met infiltrerende mensen te bestoken. Dat leidde tot kansen, maar die lieten wij nog maar eens liggen, zodat het 0-0 bleef”.

Marc Brys die zijn tactische aanpak verdedigt: voelt hij nattigheid nu het al weken maar niet wil lukken om de nodige punten te pakken om het vooropgestelde doel te halen: play-off 2? “Neen, ik ben nog niet door het bestuur op het matje geroepen”, zegt hij droogjes. “Wij speelden een aantal verdienstelijke wedstrijden, werken hard en goed op training en in de matchen, maar het zit de laatste weken tegen. Het is een periode waar we door moeten. In Gent zullen we het naast de langdurig geblesseerde Mathieu Maertens ook zonder centrale verdediger Federico Ricca moeten doen. Een aderlating is dat. Maar goed, als er spelers afwezig zijn, opent dat opportuniteiten voor andere jongens. Ik verwacht ook dat onze topschutter Mario Gonzalez weer op het voorplan zal treden. Hij was drie weken out met een blessure en was niet honderd procent in de voorbije twee matchen. Nu is hij dat wel, zo toonde hij aan op training”.

Of één van de drie nieuwkomers speelminuten zal krijgen, is nog maar de vraag. Opoku is nog niet speelgerechtigd, Traore kreeg hooguit al een vijftal speelminuten, Toku speelde een match met de beloften. “Het is niet noodzakelijk slecht dat je met een beperkte kern de match moet voorbereiden, je kan dan héél gericht werken”, houdt Brys er de hoop in.

Nsingi gelooft er in

Nachon Nsingi (21) deelt die hoop. “Ondanks die 7 op 24 is er niks geladenheid en niks negativiteit in de groep, integendeel”, zegt de 21-jarige Brusselaar die vier jaar geleden door OHL bij Crossing Schaarbeek werd weggehaald. Hij stond dit seizoen al elf keer in de basis en viel negen keer in. Hij scoorde ook al vier keer. “Wij werken héél hard op training en willen steeds maar beter worden. Dat geldt zeker ook voor mij. Mijn statistieken – goals en assists – moeten beter. Tijdens de trainingen, in de matchen en in onze babbels na de wedstrijden leer ik veel bij van Mario Gonzalez. Wat die allemaal kan als spits! En als ploeg zijn we méér waard dan de elfde plaats. Daarom geloof ik dat we kunnen stunten in Gent.”

Kan OHL profiteren van het drukke programma van AA Gent – donderdag speelden ze nog in Qarabag, waarna een terugreis van vijf uur volgde vanuit Azrerbeidjan?

“Ik verwacht een scherp AA Gent dat snel beslissend zal willen zijn”, zegt Marc Brys. “Na ons wacht hen Qarabag donderdag en de verplaatsing naar Club Brugge de zondag nadien. En een week later ontvangen ze Anderlecht. Gent zal dus zeker voluit voor de drie punten gaan tegen ons. Aan ons om scherp en geconcentreerd te zijn. En efficiënt”.

“Wij willen elke match winnen”, zegt Nachon Nsingi. “Dat lukte de jongste weken niet, maar wij gaan er alles aan doen om de drie punten mee naar huis te nemen.”