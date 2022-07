Marc Brys (OHL): “Lef, durf, beweging en vertrouwen”

Wachten op versterking

In de oefencampagne klopte OHL Kessel-Lo, FC Luik, Sporting Charleroi, Beerschot en Amiens, en speelde het gelijk tegen Fortuna Sittard en Leicester City. “Qua uitslagen was de voorbereiding zeker geslaagd, maar qua spel hebben we dikwijls te weinig gebracht”, zei Marc Brys. Tegen Leicester voetbalde OHL een tijdlang wél goed, snel en enthousiast. “Mijn spelers voetbalden met veel lef, veel durf en veel vertrouwen en er zat veel beweging in ons team. Onze ‘andere’ manier van spelen, met de opbouw vanuit de defensie, krijgen zij stilaan onder de knie”.

“Al kan en moet het nog beter”, zei Brys. “We mogen niet vergeten dat Leicester nog in volle opbouw is en pas uit een zware oefenstage komt. Maar toch, de spelers over wie ik nu beschik, zijn klaar voor de competitiestart. Maar of dat genoeg is om meteen resultaten te boeken, is nog de vraag. Er is nog versterking nodig op cruciale posities, en al zeker in de spits. Ik hoop dat die er vlug aankomt, en dan is het nog de vraag of de verhoopte nieuwkomers meteen inzetbaar zullen zijn of niet.”