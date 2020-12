Marc Brys: “OHL gaat altijd voor de drie punten”

WIELRENNEN Laurens Huys is vaste trainings­maat van Gavere-win­naar Pidcock: “Volgens mij kan Tom gewoon alles”

14 december Zondag won Tom Pidcock (22) met groot overmacht de veldrit in Gavere. Zelfs wereldkampioen Mathieu van der Poel kon niet in zijn kielzog blijven. Als adelbrief kan het tellen. Laurens Huys is de vaste trainingsmaat van het Britse talent. Als geen ander kan hij de capaciteiten van Pidcock inschatten. Over die capaciteiten is het laatste woord nog niet gezegd.