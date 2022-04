Marc Brys en Xavier Mercier: “Snel en hard werken naar volgend seizoen toe”

Een slechte seizoenstart (3 op 15) en een dramatisch seizoenslot (2 op 21) leidden ertoe, dat OHL naast play-off 2 greep. En dat was toch de – weliswaar nooit uitgesproken – ambitie van club, staf en spelers, en daar hadden de fans ook op gerekend. Marc Brys en Xavier Mercier zegden zondag na de 5-0-pandoering in Gent, te hopen dat het bestuur “nu snel en hard gaat werken naar volgend seizoen toe”.

De coach en de aanvoerder bedoelden, dat zij niet – zoals de voorbije jaren het geval was - opnieuw willen meemaken dat OHL zijn spelerskern pas eind augustus, helemaal aan het einde van de transferperiode, samengesteld krijgt. Ter herinnering: na de reguliere competitie 2020-21, liet OHL Thomas Henry en Leicester-huurling Kamal Sowah vertrekken. Zij brachten eigenaar King Power zo’n 15 miljoen euro op. De goalgetter en het Ghanese goudhaantje werden evenwel niet afdoend vervangen. Naast die twee toppers, liet OHL toen nog een twintigtal andere spelers van zijn te ruime kern afvloeien. De bedoeling was, in hun plaats een dozijn bétere spelers aan te werven. Het duurde tot eind augustus – ruim vier maanden na het einde van de competitie (18 april) voor het gros van de nieuwkomers werd binnengehaald – trouwens lang niet allemaal échte aanwinsten, zo bleek. Waardoor Marc Brys pas begin september, op speeldag zeven, kon beschikken over zijn een volledige selectie.

Twijfels bij Mercier en Maertens

“Dit was één van de zwaarste seizoenen in de twintig jaar die ik als trainer in het vak zit”, zegt Marc Brys. “Bij de seizoenstart waren wij helemaal niet klaar en moesten we improviseren met jongeren.” Dat scenario wil Marc Brys bij de voorbereiding van volgend seizoen vermijden. Net als Xavier Mercier, trouwens. De aanvoerder, toch weer goed voor vijftien assists en drie goals, en samen met Mathieu Maertens – negen competitiegoals, drie assists – de beste OHL’er, ligt nog één seizoen onder contract bij OHL. Maar na de 5-0-pandoering in Gent, zei hij dat hij eventuele aanbiedingen van “interessante andere clubs aandachtig zal bekijken”. “Anderzijds wil Ik mijn contract bij OHL ook wel helemaal uitdoen, maar dan wil ik eerst van het bestuur horen wat hun plannen zijn, of de kern wel degelijk versterkt zal worden én dat daarbij niet tot het einde van de zomermercato gewacht wordt om échte kwaliteit aan te trekken.”

Zelfs de clubtrouwe Mathieu Maetens, die zijn vijfde seizoen als OHL’er afwerkte en nog tot de zomer van 2025 onder contract ligt, sloot zondag na het débâcle in Gent een eventueel voortijdig vertrek niet helemaal uit. “Ik zie wel wat eventueel op me afkomt. Maar liefst van al wil ik met OHL voluit voor een top-acht-plaats gaan”, zei hij.

Toch niet dramatiseren

Ontgoocheling om het al té wisselvalige seizoen, is op zijn plaats. Maar dramatiseren hoeft niet. “Het tweede seizoen in 1A is altijd moeilijk. Kijk maar naar Beerschot, dan deden wij het toch beter, wij kwamen nooit in de gevarenzone”, zegt Xavier Mercier. “Ik vond ons in veel wedstrijden beter voetballen dan vorig seizoen. Wij waren evenwel té wisselvallig en te weinig efficiënt. Volgend seizoen moét beter, het doel moet zijn: écht play-off 2 ambiëren.”

De vraag is, of eigenaar King Power bereid is vlugger belangrijke – dat zijn dan meestal dure - transfers af te sluiten en niet te wachten tot de ‘soldenperiode’; eind augustus. En om al vlug sommige, ook al dure opties te lichten, zoals die van Özkacar – dit seizoen de beste verdediger – en doelman Runarsson. Of nog die van Sébastien Dewaest. Dat de optie van De Sart zou gelicht worden, lijkt weinig waarschijnlijk. En wat met Vlietinck, gehuurd van Club Brugge?

De spelers genieten nu van een vrije week. Daarna wordt nog vier weken verder getraind, de bedoeling is ook nog drie oefenwedstrijden te spelen. Dan volgt een drieweekse ‘grote’ vakantie, en op 6 juni start de voorbereiding op het seizoen 2022-23.