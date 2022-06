Marc Brys en Peter Willems (OHL) maken voorbeschouwing op nieuwe seizoen: “Zijn niet van plan Mandela Keita te verkopen”

Voetbal 1AOHL is begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De Leuvenaars waren al zeer actief op de transfermarkt en eind deze week staat de stage in Nederland al voor de deur. Hoog tijd dus voor een eerste babbel van het nieuwe seizoen, met coach Marc Brys en CEO Peter Willems.

Eerst even een round-up van de afgelopen maand.

Daags na de laatste vriendenmatch gingen OH Leuven en technisch directeur Wim De Corte uit elkaar. CEO Peter Willems nam die taak op zich in afwachting van een opvolger. Dat liep vrij aardig, want aan inkomende kant haalde OHL twee spelers gratis op (Joren Dom en Raphael Holzhauser bij Beerschot), en plukte het Nordin Jackers weg bij Waasland-Beveren. Het vertrek van aanvoerder en assistkoning Xavier Mercier (Ferencvaros) was dan weer een serieuze aderlating voor Leuven. Ook Daan Vekemans (Lierse) vertrok, terwijl de huuropties van Alexis De Sart, Cedric Gbo, Sory Kaba, Alex Runarsson en Thibault Vlietinck niet werd gelicht.

Ondertussen is de eerste trainingsweek op Oud-Heverlee alweer achter de rug. Het nuttige wordt aan het aangename gekoppeld. Na de fysieke testen op maandag en dinsdag werden de veldtrainingen opgestart. Deze periode ligt de focus op het conditionele aspect, maar dat gaat hand in hand met leuke en luchtige spelletjes. De sfeer zit goed op training. Afgelopen vrijdag namen coach Marc Brys en CEO Peter Willems de tijd om de pers een eerste keer toe te spreken, en daar gingen ze geen onderwerpen uit de weg.

Volledig scherm © Photo News

Wat was uw gevoel bij die 11de plaats van afgelopen seizoen?

Willems: “Het is een beetje dubbel. Kijk naar Beerschot, het kon ook anders zijn afgelopen. Anderzijds hadden we misschien wel op iets meer gehoopt. Al bij al, het was ons tweede seizoen in 1A, kunnen we het wel zien als een volgende stap in onze ontwikkeling. Die 5 op 24 tegen de laatste vier is wel wat blijven hangen, dat moeten we proberen te vermijden. Waar we dan dit jaar op mikken? Het is nog iets te vroeg om dat concreet te zeggen. We willen sowieso beter doen dan die 11de plaats, maar laat ons binnen twee of drie weken nog eens kijken, als de kern completer is.”

Brys: “We zitten momenteel zonder aanvallers, dus dat moet zo snel mogelijk worden geregeld. Een doelman, centraal achterin na het vertrek van Özkacar. De ene positie is urgenter dan de andere, maar we hebben voor elke positie al een reeks kandidaten.”

Willems: “We proberen het ook wat stabieler te maken. Vorig jaar zaten we met veel leenspelers. Nu hebben we drie jongens definitief binnengehaald. Zo moeten we niet elke mercato 10 spelers gaan zoeken, en kunnen we gericht op twee of drie plaatsen zoeken naar kwaliteit. Anders blijf je bezig.”

Hoe verloopt de werking nu, zonder fulltime technisch directeur?

Willems: “Na het afscheid van Wim hebben we de boel een beetje rechtgezet in de club. We hadden die beslissing idealiter wat eerder genomen, maar het is nu eenmaal zo gelopen. Er is een samenwerkend vennootschap ontstaan tussen mezelf, de coach en Henk (Mariman, red.). Dat werkt voorlopig goed. Ik hou me niet bezig met het sportieve, voor mij tellen de cijfers. Ik voer de onderhandelingen met makelaars en probeer deals te sluiten. Als de sportieve kenners overtuigd zijn van een speler, probeer ik dat af te ronden.”

Brys: “Ik vind dat de structuur heel goed zit, het is allemaal heel helder en dat is wat je wil bereiken. Er wordt fantastisch werk verricht op korte tijd.”

Volledig scherm Peter Willems. © BELGA

Is er al een budget bepaald voor transfers?

Willems: “Er is zowel een budget voor lonen van spelers, als voor transfers bepaald. Nu ga je natuurlijk vragen op welke posities we versterking zoeken. Ik heb nog niet veel spitsen gezien op training, dus daar zijn we zeker mee bezig. Ook een verdediger, in doel... We hebben nog wel wat werk.”

Jullie gaan volgende week al op stage, gaan jullie het dan niet - net als vorig jaar - met een halve kern moeten doen?

Brys: “Dat is een manier om druk te zetten op het bestuur. (lacht) Nee, de stage moet je daar los van trekken in zo’n lange voorbereiding. We beginnen nu met duurtrainingen, lang maar zonder hoge intensiteit. Onze spelwijze, en wat we met deze groep willen bereiken, worden op stage bepaald. Daar zit je 24 op 24 bij elkaar. Nadien gaan we daar vier weken aan kunnen slijpen en de intensiteit opvoeren. Ik maak me trouwens sterk dat we veel verder gaan staan dan vorig seizoen, en dat we niet met een halve ploeg naar daar gaan.”

Willems: “Het is de bedoeling om tegen volgende week ook nog versterkingen aan te kondigen. Maar ik heb geleerd om altijd met twee woorden te spreken.”

Jullie zijn op transfervlak één van de meest actieve ploegen in 1A. Maak eens een voorlopige balans op?

Brys: “Op sportief vlak is het te vroeg om dat te beoordelen, maar ik denk dat we unaniem achter die transfers staan. Ik ben er oprecht heel tevreden mee. Het afscheid van Mercier? Hij was inderdaad heel belangrijk voor ons, maar het is net chapeau van OHL dat het zo'n belangrijke speler toestaat nog zo’n stap te maken. Hij kan daar Champions League spelen, als dat geen transfer is op je 33ste!”

Willems: “We hebben hem altijd gezegd dat hij mocht blijven, maar ook dat we open stonden om bij zo’n kans te praten over een vertrek. Deze deal is goed voor hem en voor ons.”

Volledig scherm Marc Brys. © BELGA

Hoopt u op Raphael Holzhauser hetzelfde effect te hebben als op Mercier twee jaar geleden?

Brys: “Het moet matchen. Hij gaat zichzelf terug op het voorplan zetten, niet ik. We gaan een klimaat creëren waarin hij gestimuleerd wordt om goed te werken. Hij is heel leergierig en talentvol, dus hij gaat er alles aan willen doen om een slecht jaar als dit weg te vegen. Ik hoop dat hij mee in ons verhaal wil stappen. Xavier heb ik ook uit zijn comfortzone moeten trekken, en dat is zijn verdienste geweest. Ik hoop en weet dat Raphael dat ook gaat doen. We weten dat Holzhauser bewegende spelers voor zich moet hebben, dus dat type spits zoeken we nu ook.”

Wie wordt de nieuwe aanvoerder?

Brys: “We zijn nog verre van voltallig. Ik heb al gezegd dat we leiders nog hebben in de groep. Het zal zich gaandeweg gaan etaleren wie die natuurlijke leiders worden in deze groep. Dat is niet leeftijdsgebonden, maar gaat om mondigheid. Een kapitein moet de hele groep naar z'n hand kunnen zetten. Op het einde van de voorbereiding hakken we die knoop door.”

Zien we Mandela Keita volgend seizoen nog terug in Leuven? Er is interesse uit binnen- en buitenland (onder meer Burnley en Genoa worden genoemd).

Willems: “Wij zijn niet van plan Mandela te verkopen. In het voetbal mag je nooit nooit zeggen, want als er een waanzinnig bod komt gaan we dat wel bekijken. Mandela past duidelijk in de plannen van volgend seizoen, we zijn zeker geen vragende partij om hem weg te doen.”

OHL vertrekt eind deze week op stage naar het Nederlandse Horst (17 tot 24/06). Ook de geblesseerde Siebe Schrijvers (gescheurde achillespees) gaat mee, al reist hij tussendoor terug naar België om verder te revalideren. Hij zit goed op schema wat z'n herstel betreft.

Volledig scherm Joren Dom en Raphael Holzhauser, twee van de nieuwkomers. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Nordin Jackers. © BELGA

Lees ook: meer voetbal in 1A