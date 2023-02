Marc Brys en OHL willen stunten tegen Antwerp FC: “Liever slecht spelen en punten pakken”

Ook na de 2-0-nederlaag bij AA Gent waren analisten, journalisten en Gent-coach Vanhaezebrouck het eens: OHL had aan de rust 0-2, 0-3 of 0-4 moeten voor staan. En het werd geroemd om zijn goed voetbal. “Wij kregen de jongste weken dikwijls positieve commentaren over onze manier van spelen en over het aantal kansen die wij afdwongen”, zegt coach Marc Brys. “Maar dat begint me tegen te steken. Dan liever een slechte match spelen en de drie punten pakken. Zodanig dat er een nieuw elan kan komen.”

“Ik kan mijn spelers weinig verwijten. Ik kan ook geen shotgun op hun hoofd of voet zetten om de bal binnen te koppen of te trappen. De drive en de goesting zijn er, we spelen dikwijls goed en dwingen heel wat kansen af. Wat kan je als trainer méér wensen?” Matchen winnen, bedoelt Marc Brys.

Olie in raderwerk

Het zit OHL ook niet mee. Sinds het uitvallen van aanvoerder Mathieu Maertens tegen Kortrijk sprokkelden de Leuvenaars nog maar 6 punten op 21. Geen toeval, want Maertens is zonder meer de beste speler, de olie in het raderwerk. En het is ook al anderhalve maand geleden dat Mario Gonzalez nog eens scoorde. “Hij was eerst drie weken out met een blessure en de jongste drie wedstrijden was hij op zoek naar zijn goede vorm”, aldus Brys.

In die jongste zes duels scoorde OHL maar drie keer. Vooral omdat Tamari, Thorsteinsson, Patris en Gonzalez zelf een rist wenkende kansen onbenut lieten. En omdat er pech bij gemoeid was, denk maar aan die schitterende vrijschop van Schrijvers tegen de kruising in Gent.

Putten uit een vat nieuwe spelers kan Brys niet. Van het trio nieuwkomers dat werd ingehaald tijdens de wintermercato is Toku, die vorige zondag in Gent inviel, zes weken out met een enkelblessure. De andere twee aanwinsten, Traore en Leicester-huurling Opoku, lijken nog niet helemaal wedstrijdklaar te zijn.

Het is te hopen dat het geluk eindelijk nog eens de kant van OHL wil kiezen. Dat Antwerp het zonder het geschorste duo Alderweireld-De Laet moet doen, is zeker geen nadeel voor de Leuvenaars, die willen stunten. Met goed of met slecht voetbal.

Lees ook: meer voetbal in de JPL