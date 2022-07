Marc Brys en OHL starten competitie met zege: “Tamari heeft stappen vooruit gezet”

Voetbal Jupiler Pro LeagueOHL startte de competitie met een zege in Kortrijk. Na een erg moeizaam eerste halfuur vonden de Leuvenaars hun draai en in de tweede helft waren ze heer en meester. “Daarom is dit een verdiende overwinning”, zei coach Marc Brys.

“Het eerste halfuur was onze opbouw tegen een gezond agressieve tegenstander die veel druk uitoefende onrustig, allicht de zenuwen die ons parten speelden in deze openingswedstrijd. Maar daarna gingen wij met steeds meer vertrouwen voetballen en in de tweede helft dreven we het tempo op, waren wij dominant en dreigend, en uiteindelijk vielen de verdiende goals.”

In het aanvangshalfuur hielden vooral twee van de vijf nieuwkomers in de basis OHL recht: de rustige, secure doelman Cojocaru en de beresterke centrale verdediger Pletinckx. De andere aanwinsten die aan de aftrap kwamen waren Holzhauser, die goede momenten met mindere afwisselde, verdedigende middenvelder Gamboa die behoorlijk overeind bleef in de moeizame aanvangsperiode en linkerflank Thorsteinsson die kon bekoren en die pech kende toen hij de paal trof. Dom, een andere aanwinst, pas terug uit blessure, viel nog sterk in.

Wereldgoal

Zelf dreigen was er in het eerste halfuur voor OHL zelden bij, ook al bleek toen al dat de Kortrijkse defensie bibberde en beefde telkens Mousa Tamari in de buurt van de bal kwam. In de sterke Leuvense tweede helft bekroonde de Jordaniër zijn sterke prestatie met een wereldgoal: van diep op de eigen speelveld schakelde hij op snelheid een rist verdedigers uit en rondde koeltjes af. 0-2 en boeken dicht. Aanvoerder Mathieu Maertens had voor het openingsdoelpunt gezorgd.

Het was de derde prachtgoal van Tamari in drie wedstrijden. In de oefenpartijen tegen Amiens – een spectaculaire omhaal - en Leicester - een heerlijke krul - had hij ook al knap raak getroffen. En zeggen dat hij in de voorbije twee seizoen in totaal goed was voor amper vier goals en twee assists.

“Mousa zorgde altijd al voor gevaar en dreiging met spectaculaire acties, maar zijn statistieken waren niet in verhouding tot wat hij bracht”, aldus Marc Brys. “Wij hebben al heel wat werk in hem gestoken, en het is duidelijk dat hij stappen voorwaarts heeft gezet. Laten wij hopen dat hij deze vorm nog lang kan vasthouden.”

