Marc Brys en OHL op oefenstage in Algorfa: “Ideale omstandigheden”

Sinds maandag is OHL op oefenstage in Algorfa, aan de Spaanse Costa Blanca. Donderdagavond speelde het team van Marc Brys een oefenpartij tegen de Franse topclub Olympique Lyon. OHL verloor met 3-5, Mario Gonzalez lukte een hattrick.

De wedstrijd werd in Pinatar afgewerkt, in de regen. “De enige keer sinds we hier zijn dat het regende. We trainen hier driemaal per dag bij heel goed weer, zo’n 24 graden, ideaal ook voor de spieren, en we trainen ook niet te hard om te vermijden dat iemand geblesseerd raakt”, zegt Marc Brys. “De omstandigheden zijn ideaal: twee perfecte trainingsvelden in de buurt van een superhotel, waar het eten uitstekend en gezond is, en waar iedereen goed slaapt.”

In dat oefenduel tegen Lyon opende Gonzalez al na één minuut de score nadat een actie van Tamari was afgeblokt. De Fransen scoorden daarna tweemaal, maar Gonzalez maakte er nog voor de rust 2-2 van op aangeven van Kiyine. In de tweede helft kwam Lyon via Dembélé 3-2 voor maar toen Maertens van de sokken werd gelopen maakte Gonzalez vanop de stip zijn derde van de avond: 3-3. In de slotfase van een leuke oefenpot, na een aantal wissels, scoorde Dembélé nog tweemaal. Eindstand 5-3.

Zondagochtend staat nog een tweede oefenduel op het programma. “Mogelijk spelen we tegen Stade Reims, zo niet onder elkaar, zodat iedereen speelminuten kan vergaren”, zegt Brys. Zondagnamiddag keren de 28-koppige spelersgroep, de sportieve en medische delegatie en de begeleiders terug naar Leuven. Goed twee weken later, op dinsdag 20 december, start de tweede periode van het seizoen aan Den Dreef met de bekermatch tegen Kortrijk.

Wintermercato

Intussen wordt ook de wintermercato op gang getrokken. Voor het vertrek naar Spanje zei Brys dat OHL niet de bedoeling heeft om tijdens deze wintertransferperiode spelers van de hand te doen. Of nog iemand in te halen, zeker nu Siebe Schrijvers weer bijna helemaal fit is, een kleine acht maanden nadat hij zijn achillespees scheurde. “Dat is een succes, dank zij de medische staf die verwacht dat Siebe vanaf begin januari weer wedstrijdklaar zal zijn. Al zal hij natuurlijk nog een conditionele achterstand hebben.”

“Het is niet de intentie van de club iemand te laten gaan, ook al is er interesse voor enkele van onze kernspelers (daar hoort zeker Tamari bij, red.). Je moet er evenwel rekening mee houden dat er een bod kan komen dat je niet kan weigeren. Gelukkig is OHL een club die niet te snel gaat meedoen in dat verhaal. Maar soms moet je bedrijfsmatig een speler laten gaan, ook al was dat niet de bedoeling. Daar moet je dan wel op voorbereid zijn. Ons uitstekend scoutingsapparaat doet daarom zijn huiswerk, als een goede huisvader. Zodat, als er toch iemand zou vertrekken, wij die afdoend kunnen vervangen”.

“Kompany ideale bondscoach”

De spelers van OHL volgen op stage het WK en zagen de Rode Duivels op een gelijkspel blijven steken tegen Kroatië. “Jammer, zij verdienden te winnen”, zegt Brys, die zijn mening heeft over wie de nieuwe bondscoach moet worden. “Ikzelf ben absoluut géén kandidaat, ik wil elke dag met een spelersgroep bezig zijn en niet maar om de paar maanden voor een interland. Wie ik dan wel als ideale bondscoach zie? Vincent Kompany. Hij heeft een fantastische carrière achter de rug, een verleden bij de Rode Duivels, is passioneel met zijn vak bezig en kan voor een nieuw elan zorgen. En telkens hij met Anderlecht tegen ons speelde, had hij een goed plan met zijn team, ook al kwam het er niet altijd uit. Maar of hij kandidaat is, daar twijfel ik aan. Allicht voelt hij zich te jong om bondscoach te worden en heeft hij de ambitie om eerst nog in de Premier League nog actief te zijn.”