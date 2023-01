Marc Brys en Louis Patris (OHL): “Play-off 2 halen is ons doel”

Na het gelijkspel vrijdagavond tussen Standard en Sint-Truiden staat OHL negende met 26 punten, ééntje minder dan STVV en dan Westerlo, dat zaterdagnamiddag in Brugge Cercle partij geeft. “AA Gent, dat vijfde staat, zal zich zeker plaatsen voor play-off 2. Voor de overige drie plaatsen wordt het volgens mij een strijd tussen zes ploegen”, zegt Marc Brys. De coach bedoelt: tussen Standard (30 punten), Westerlo (27), STVV (27), OHL (26), Cercle Brugge (26) en Anderlecht (23 punten). Standard en Sint-Truiden hebben één wedstrijd méér gespeeld dan de anderen.

De resterende zestien wedstrijden deelt Brys in drie blokken in: twee van vijf en één van zes matchen. In het eerste ‘blok’ speelt OHL vanavond thuis tegen Kortrijk, daarna is er de uitwedstrijd bij Westerlo, nadien volgen Eupen thuis, Union uit en STVV thuis. Die vijf duels moeten zeker negen of tien punten opleveren om in koers te blijven voor Europa. “Regelmaat is de boodschap. Wij willen die eerste vijf matchen goed doorkomen en ons dan proberen ons te positioneren in de top acht”, zegt Brys.

Punten verliezen tegen Kortrijk zou nochtans niet noodzakelijk een drama zijn, meent de coach. “Als we die dan in de andere vier wedstrijden goed maken. Maar uiteraard zou het een prima zaak zijn als we Kortrijk zondag kloppen. Wij gaan daar ook alles aan doen. Kortrijk is onder de nieuwe coach Bernd Storck wel een heel andere ploeg geworden. Mijn collega slaagde er in energie en strijd te brengen in zijn team, en Selemani zodanig te prikkelen dat die van een spits die voor zichzelf speelde ineens veranderde in een bepalende, creatieve middenvelder met veel drive. In de brekerpartij tegen ons kwamen zij sterk voor de dag, twee weken geleden tegen leider Racing Genk waren ze nog beter en agressiever, en wonnen ze verdiend. Maar we hebben de verloren bekerwedstrijd van een kleine drie weken geleden goed geanalyseerd, hebben de voorbije dagen heel goed getraind en ik denk dat wij er klaar voor zijn.”

Doorbraak jeugdspelers

Brys zal het wel moeten doen zonder Mendyl, die na zijn uitsluiting in de bekerpartij tegen Kortrijk één effectieve schorsingsdag uitzit, en zonder Thorsteinsson die geel geschorst is.

“In die bekermatch leden we zowel op defensief vlak als in aanvallend opzicht bij momenten aan concentratieverlies. Dat kostte ons vermijdbare tegengoals, en we misten zelf enkele zeer goede kansen. Ook ik, tot tweemaal toe”, zegt verdediger Louis Patris. “Wij gaan er alles aan doen om het vernieuwde, sterkere Kortrijk nu wél te kloppen. Dat zou een mooie eerste stap zijn richting play-off 2”.

Voor Louis Patris (21) was het kalenderjaar 2022 dat van de grote doorbraak. “Dat niet alleen ik maar ook Nachon Nsingi (21) en eerder Mandela Keita (20) een contractverlenging en vooral speelkansen kregen, toont aan dat bij OHL goed gewerkt wordt met de jeugd en dat jonge spelers ook de kans krijgen in de A-kern”, zegt hij.

Exit Tamari?

Intussen is de wintertransferperiode begonnen. OHL leende al meteen twee tijdens de zomer aangeworven spelers uit tot het einde van het seizoen: de Portugese verdedigende middenvelder Joao Gamboa aan het Portugese Estoril Praia en de Argentijnse centrale verdediger Ramos Mingo aan het Argentijnse Defensa y Justitia. “Zij willen meer speelgelegenheid, bij ons is de concurrentie voor ons te groot”, zegt Marc Brys.

Achter de schermen wordt ook een oplossing gezocht voor Raphael Holzhauser, die maar niet kan doorbreken bij OHL. Munchen 1860 en Augsburg zouden interesse hebben. Er is ook nogal wat belangstelling voor Mousa Tamari, die na dit seizoen einde contract is en dan gratis weg kan. Dus heeft OHL er belang bij dat de Jordaniër deze transferperiode te gelde kan worden gemaakt. Het Franse Nantes zou al een bod hebben uitgebracht.

“Mousa is belangrijk voor onze ploeg, en als attractieve speler zeker ook voor de fans. Ik wil hem liever niet kwijt. Maar bij een aanbod dat hij en OHL niet kunnen weigeren, zal hij niet te houden zijn”, aldus Brys.

Over eventuele winteraanwinsten nog geen nieuws. Brys: “Ons scoutingapparaat houdt de vinger aan de pols. Ik zou er graag wel een linksvoetige verdediger bij hebben. En als er nog jongens vertrekken, zou ik graag hebben dat zij vervangen worden, als dat financieel mogelijk is.”