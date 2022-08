Marc Brys en Dylan Ouedraogo (OHL): “Winnen op Standard wordt moeilijk, maar het kan”

voetbal jupiler pro leagueNa nederlagen tegen de toppers Antwerp en Club Brugge wil OHL zondag in de vooravond op Sclessin absoluut een derde opeenvolgende nederlaag op rij vermijden. Het wordt een geladen wedstrijd, want de Rouches kunnen zich na een magere vier op twaalf zelf geen misstap veroorloven.

OHL kan nog altijd een behoorlijk rapport voorleggen: zes op twaalf. “En tegen Standard gaan wij opnieuw voor de drie punten”, zegt coach Marc Brys.”Dat deden wij ook op Antwerp en tegen Club Brugge. Er zat tweemaal méér in dan een nederlaag tegen die toppers, maar wij hebben ons in die matchen in de eigen voet geschoten. Tegen Standard mag dat niet gebeuren als we iets willen meebrengen naar Leuven. Het wordt moeilijk, want ondanks hun vier op twaalf is Standard absoluut geen ‘voddenploeg’. Zeker niet in hun stadion, waar het publiek te keer kan gaan en zal trachten ons – en zeker onze jongere spelers - te intimideren. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat niet zullen laten gebeuren.”

Spitsen op komst

Allicht zal Brys weinig sleutelen aan wat – voorlopig – zijn basisploeg is. Met Nsingi dus weer als diepe spits. “Er zijn twee spitsen op komst, ik verwacht dat zij eerstdaags voor OHL zullen tekenen”, zegt de coach.

Eén van hen zou de 19-jarige en 1 meter 90 grote Pool Aleksandar Buska zijn, die op huurbasis – maar met een aankoopclausule – van het Italiaanse Genua zou overkomen, waar hij maar weinig speelkansen krijgt. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan zestig minuten in de Serie A, verdeeld over vier invalbeurten, maar hij zou heel veel potentieel hebben. Een tweede, meer ervaren spits, wordt later in de loop van de week verwacht.

Ouedraogo of Ricca?

Mogelijk past Brys zijn verdediging aan. De van Club Brugge overgenomen Ricca is speelgerechtigd, hij zou als linksvoetige centrale verdediger de plaats kunnen innemen van Dylan Ouedraogo. De Burkinees startte in alle vier de competitieduels tot nu toe. In het hele vorige seizoen kwam hij niet verder dan twee basisplaatsen. “Dylan is volwassener geworden”, zegt Brys. “Hij is een heel goeie gast en heeft op zijn 24ste nog het profiel om uit te groeien tot een prima verdediger. Hij is jong, snel, technisch goed, sterk in de duels, linksvoetig… Maar de voorbije jaren deed hij te weinig aan zijn werkpunten, zijn concentratievermogen bijvoorbeeld.”

Zo speelde Ouedraogo tegen Club Brugge een goede wedstrijd, maar bij de tweede Brugse tegengoal ging hij – net als Nsingi, Tamari en Cojocaru – niet vrijuit. “Ik besef wel dat ik keihard moet werken om als linksvoetige verdediger de concurrentie aan te kunnen gaan met Ricca en de jonge Argentijnse aanwinst Santi Ramos Mingo . Ik geef toe, ik heb even overwogen om OHL na drie seizoenen te verlaten. Maar nu mijn vrouw en ons vier maanden jonge dochtertje Marseille ruilden voor Haasrode en ik na de match of de training niet langer in een leeg huis terechtkom, voel ik me hier beter dan ooit, en blijf ik liever bij OHL. Ik weet dat ik qua positiespel en mentaal sterker moet worden om nog speelkansen te krijgen, en werk daar dan ook aan, meer dan ooit”.

Kortom, Ouedraogo hoopt het Marc Brys zo moeilijk mogelijk te maken bij zijn keuze wie de meest geschikte linksvoetige centrale verdediger is. “Als ik tegen Standard start, zal ik, zoals altijd, met hart en ziel voor OHL spelen. En dan hoop ik dat wij eerst scoren, dan gaat hun publiek allicht minder fanatiek doen en gaan de Standardspelers mogelijk aan het twijfelen.”

