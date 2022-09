Marc Brys: “Blij dat Maertens, Tamari en Malinov OHL niet verlieten”

Bij OHL zijn ze wat blij dat Mathieu Maertens niet vertrok deze zomermercato. Ook voor Tamari en Malinov was er belangstelling, maar ook zij bleven. “De hele club had Mathieu die toptransfer naar Club Brugge gegund na wat hij al ruim vijf seizoenen voor OHL heeft gedaan. Ook ik, ook al had zijn vertrek een aderlating betekend voor de ploeg. Maar eerlijk - en ik ben nu wel wat egoïstisch (lacht) - natuurlijk ben ik blij dat hij nog voor ons speelt, Thieu is en blijft een héél belangrijke pion voor OHL”.

“Charleroi speelt zowat het systeem wat wij de vorige twee seizoenen hanteerden, een 3-6-1, met veel beweging, veel drive, technisch- en recuperatievermogen, klasse ook”, zegt Brys. “Zij hebben vijf prima spelers voor vier belangrijke posities op het middenveld. Wij staan wel mooi vierde, iets hoger dan zij, maar wij wonnen nog nooit een wedstrijd freewheelend, het was altijd close. Zaterdag wordt het ongetwijfeld weer knokken voor de drie punten.”

Nsingi terug, Kiyine komt

Ook de terugkeer van de jonge spits Nachon Nsingi is een goede zaak voor OHL. Hij zat zijn schorsing - twee speeldagen - uit en is weer inzetbaar. En de van Lazio Roma overgenomen Belgisch-Marokkaanse middenvelder Sofian Kiyine (25) is speelgerechtigd. “Sofian speelde al een tijdje geen wedstrijden meer en moet die achterstand nog voor een stuk ophalen, maar ik acht hem wel voldoende fit om eventueel in te vallen”, zegt Brys.

De kans dat Federico Ricca (27) speelklaar raakt, lijkt klein. De schouderblessure die de van Club Brugge overgenomen Uruguayaan opliep in de slotfase tegen Oostende, belette hem ook donderdag nog in duel te gaan tijdens de trainingen. “Ik acht de kans dus klein dat Federico aan de aftrap kot. Jammer, hij is het soort verdediger die doorgaans de goede keuzes maakt in spelsituaties . Hij draagt ook de ervaring mee van drie seizoenen Club Brugge”.

Maar ook zonder Ricca kan de OHL-defensie behoorlijk overeind blijven, zoals vorige zondag op Anderlecht nog.

