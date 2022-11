Marc Behiels (VW Hamme) evalueert aan vooravond van topper tegen Voorde-Appelterre: “We staan voor de weken van de waarheid”

Hoe evalueert sportief manager Marc Behiels de eerste elf wedstrijden van Hamme? “Laat me vooraf duidelijk maken dat we echt de top vijf ambiëren. Momenteel zitten we nog niet in een eindfase. Vorig seizoen behaalden we zesenveertig punten en dat was er eentje te weinig om de play-offs te halen. We zullen er wel geraken. Op de wedstrijd tegen Wolvertem Merchtem na kenden we een degelijk parcours, al was dat daarom niet altijd zichtbaar in de punten.”

Wisselvallige start

Marc Behiels bevestigt de wisselvallige start van zijn ploeg. “We hebben enkele keren punten weggegeven. Tegen de beste ploegen brachten we vaak het beste voetbal. Dat is een positief gegeven. In die eerste matchen scoorden we moeilijk en waren er enkele domme tegendoelpunten. Die twee punten vormen uiteraard de essentie van het voetbal. Het toont gewoon aan dat we nog geen top zijn, maar ook dat we in een positief groeiproces zitten.”

“Tegen Wolvertem Merchtem kenden we een offday, maar in de andere matchen brachten we vaak technisch verzorgd voetbal. Na de match tegen Wolvertem Merchtem is er trouwens een praatsessie geweest. De gevolgen daarvan waren zichtbaar in de laatste twee matchen. Die match tegen Wolvertem Merchtem was overigens niet echt normaal. Na twintig minuten moesten we al met tien man verder na de uitsluiting van De Witte. Voor de rust kregen we al vier gele kaarten in een match die niet echt onsportief was.”

Moeilijke kalender

Marc Behiels beseft dat Hamme voor een zware maand staat. “We staan voor de weken van de waarheid. Kalken hebben we juist achter de rug. De komende opdrachten zijn tegen Voorde-Appelterre, Overijse en Lede. Dat zijn drie ploegen uit de top vier. Na dit drieluik zullen we echt weten waar we staan met onze ploeg en kunnen we een echte analyse maken.”

