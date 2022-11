Marc Antonissen en Vorselaar grijpen net naast de vierde zege: “Jonge gasten doen alles wat ze kunnen”

Ervaring

In eerste provinciale zijn er verschillende ploegen die een beroep doen op spelers met ervaring. Ook bij Vorselaar is die maturiteit aanwezig. Al wordt er in de Riemenstraat al vele jaren het accent op de jeugd gelegd. “Een visie waar ik mij volledig in kan vinden. Alleen is het op dit moment te extreem. Tegen De Kempen stonden er tien jongens aan de aftrap die nog geen 22 jaar zijn. Acht van hen moeten zelfs nog twintig worden. Tegen De Kempen was dat het gevolg van schorsingen en kwetsuren. Met Matthias Jansen verloren we enkele maanden geleden onze talisman in het offensieve compartiment. Een letsel aan de kruisbanden betekende voor hem het einde van het seizoen.”