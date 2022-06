Marathonloper Lahsene Bouchikhi op hoogtestage in Sankt Moritz richting WK

“Momenteel verblijf ik op hoogtestage in Sankt Moritz”, vertelt de 29-jarige Antwerpenaar. “Alles verloopt er volgens plan. Ik zit er met mijn trainer Luk Verlaenen. De bedoeling is om hier zo goed mogelijk het WK voor te bereiden. Ik blijf hier nog twee en halve week. Het is nog een periode goed doortrainen. Dan keer ik terug naar België en heb ik nog twee weken om wat uit te bollen richting de marathon op het WK. Wat de ambitie is op het WK? Op een kampioenschap loop je altijd voor je plek en niet voor de tijd. Mijn tijd zal ik allicht niet verbeteren, al weet je maar nooit. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk proberen te eindigen. Elke plaats telt.”

Belgisch kampioen 10.000m

Hij liet zich in de maand mei opmerken met onder andere een Belgische titel op de 10.000m. “Ik was toch wel tevreden over het BK 10.000m. Daarna kende ik helaas een mindere dag op de halve marathon van Riga. Ik had er heel slecht geslapen en slecht gelopen. In Manchester heb ik dan nog een 10km op de weg gelopen. Daar haalde ik 28.44. Gezien de omstandigheden was dat zeker niet slecht. Globaal ben ik wel tevreden over de voorbije periode”, stelt hij.