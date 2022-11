Manuel Osifo (KVO) maakt basisdebuut op Club Brugge: “Begrijpelijk dat ik moest wachten op minuten”

Na prima jaren bij de jeugdreeksen van KVO, onder meer bij de beloften van Kurt Bataille, ondertekende Manuel Osifo een profcontract in 2021. Na basisplaatsen tegen Standard en Club Brugge, hield een plotse nierontsteking en zware cortisonekuur hem meer dan een half jaar aan de kant. Na invalbeurten tegen Union, Antwerp en Zulte-Waregem pakte hij tegen Club Brugge z'n eerste basisstek van het seizoen. “Ik ben ontzettend blij weer op het veld te mogen staan”, glundert de Oostendenaar. “Deze basisplaats geeft blijk van vertrouwen van de technische staff. Wanneer je zo’n kans krijgt, moet je die met beide handen grijpen. De uitslag op Jan Breydel was niet goed (4-2-nederlaag, red.). Maar algemeen was het een goeie prestatie tegen de landskampioen en nummer twee van hun Champions League-poule. Met diezelfde mentaliteit moeten we nu Kortrijk bekampen.”

Op ritme komen

Ondanks een volledige voorbereiding, moest Osifo dus elf speeldagen lang wachten op z’n eerste minuten. “Ik kan dat volledig plaatsen, hoor. Ik was zes tot acht maanden out. Om terug het ritme te pakken te krijgen, heb ik heel wat minuten opgedaan met de beloften. Als jonge speler die nog maar z’n tweede seizoen deel uitmaakt van de A-kern, kan je niet verwachten elke week te spelen - laat staan een basisplaats te krijgen. Hard werken, geduldig zijn en dat wordt finaal beloond. We tellen ook ervaren spelers centraal in de defensie en het middenveld, waardoor je moet vechten voor je plek.

Vriendengroep

Osifo is één van de vele jongeren die dit seizoen al minuten mocht maken. Denk ook aan aanvallende middenvelder Andy Musayev (19), flankspeler Siebe Wylin (19), aanvaller Mohamed Berte (20) en - ook tegen Club - middenvelder Milan Govaers (18). “Wij komen als jongere spelers heel erg goed met elkaar overeen: doorgegroeid van de U16 via de U18 en de beloften naar de A-kern. Dat schept een band, ja. Je voelt dat de staf vertrouwen heeft in de jongeren.”

