Manuel Osifo (KV Oostende) maakt comeback: “Eindelijk ben ik weer 100 procent fit”

Als geboren en getogen Oostendenaar zette Manuel Osifo z’n eerste voetbalstappen bij het ter ziele gegane VG Oostende. Daarna belandde hij bij KVO en doorliep er alle jeugdrangen. In 2021 ondertekende hij z’n profcontract. Op de slotspeeldag van Play-off 2 in mei 2021 verving hij de afscheidnemende Kevin Vandendriessche op Standard. Het grote werk moest toen nog komen: begin vorig seizoen maakte Osifo heel wat minuten met als hoogtepunten twee basisplaatsen, tegen Standard en Club Brugge. “Schitterende ervaringen”, glundert Osifo. “M’n eerste invalbeurt in Luik was nog in een leeg stadion en het seizoen erop speelden we voor (quasi) volle tribunes. Het is zo’n speciaal gevoel om te spelen metfamilie en vrienden in het stadion. Achteraf krijg je dan altijd leuke berichtjes toegestuurd.”

Uitval

Op 26 september vorig jaar zagen we Osifo voor het laatst in actie, tijdens een invalbeurt thuis tegen Anderlecht. Daarna hield de club de communicatie sereen om de jonge speler te beschermen en wees het algemeen naar ‘gezondheidsproblemen’. “De week voor die match tegen Anderlecht voelde ik me al niet zo lekker: ik had weinig energie en m’n ploegmaats merkten op dat m’n gezicht gezwollen stond. Na de wedstrijd voelde ik me slecht en moest ik naar het ziekenhuis. Onderzoek toonde aan dat ik te veel eiwitten in m’n urine had en dat er een probleem was met de nierfilters. Normaal moeten de eiwitten in het bloed terecht komen en voor energie zorgen, maar dat was bij mij niet het geval. Een biopsie van de nieren kon geen specifieke aandoening, oorzaak of aanleiding verklaren. Ik kampte met een plotse ontsteking– niks erfelijks, niks chronisch en er was op zich niks mis met m’n nieren. Iedereen zou het zomaar, uit het niks kunnen krijgen.”

Geen schade

“Niet veel later begon ik aan een zware cortisonekuur. Zes maanden lang mocht ik niet sporten omdat de medicatie zo belastend was. Zo verloor ik aanzienlijk wat spiermassa, kampte ik met een zwaar opgezwollen gezicht en moest alles terug van nul beginnen. Pas in maart kon ik het trainen hervatten en terug opbouwen. Dankzij de steun van familie, kinesisten en dokters ben ik nu weer gezond. Omdat ik nog jong ben, heeft m’n lichaam zich ook snel kunnen herstellen. Het meest spijtige is dat ik uitviel nét op het moment dat ik veel speelminuten kreeg en nét in het seizoen dat ik m’n profcontract ondertekende. Het goeie nieuws: ik hou er geen blijvende schade aan over en kan niet hervallen. Mentaal kom ik hier sterk uit: ik heb leren omgaan met tegenslagen.”

Positief

“De voorbereiding loopt zeer goed. Ik voel me weer een volle honderd procent. (lacht) Eindelijk! Ik amuseer me om na al die tijd eindelijk terug op het veld te staan en met m’n team te kunnen shotten. De conditie is prima, de vorm zit snor. En in de oefenmatch tegen Oudenaarde (0-11, red.) pikte ik m’n goaltje mee.” Osifo kan op verschillende posities uit de voeten: als verdedigende middenvelder, centraal achterin of als rechtsachter.