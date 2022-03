Manuel De Backer loopt sterke halve marathon in Nijmegen

Eén week na het BK halve marathon in Gent was er in Nijmegen het NK halve marathon. Manuel De Backer wist op voorhand dat een supersnelle tijd uitgesloten was. “Het parcours is er niet heel snel”, vertelde de 25-jarige loper. “Er zitten wat bruggen in die je een paar keer over moet en het is veel draaien en keren. Daarbovenop kwam nog de wind en werd er ook heel tactisch gelopen. De eerste 5km liepen we in 15.03, maar in de volgende – met tegenwind – ging het ruim een minuut trager. Daarna ben ik heel lang op twintig meter van de kopgroep blijven hangen. Jammer dat ik er niet bij geraakte. Maar ik ben goed gefinisht en ik ben heel tevreden.”’