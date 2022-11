Mante Van Damme en DHC Waasmunster naar kwartfinale van de beker: “Lieten deze keer de hoofdjes niet hangen”

Enkele weken geleden speelde Waasmunster nog in competitieverband tegen Gent, waar het thuis aanliep tegen een 27-29-nederlaag. “We stonden toen niet op ons best, met enkele speelsters die niet in topvorm waren door hun job en studies”, laat aanvoerder Mante Van Dame ons weten. “Zo ontbrak ons de scherpte die we afgelopen dinsdag wel op de mat konden brengen. De afwerking ging iets vlotter en we wisten ons ondanks een achterstand van vier punten opnieuw in de match te knokken. Deze keer toonden we wel mentale weerbaarheid en lieten we onze hoofdjes niet hangen.”

Waasmunster komt in de kwartfinale van de beker uit tegen competitieleider HB Sint-Truiden, waar de Oost-Vlamingen eerder dit seizoen met 42-18 gingen verliezen. “Ze waren toen sterker, slimmer en sterker dan ons”, geeft Van Damme toe. “Wij zijn hoe dan ook de grote underdog, en zullen onze ogen de kost om te kijken hoe we hen eventueel toch kunnen pijn doen. Hoe dan ook willen we ons wel tonen in die bekermatch.”

Vierpuntenwedstrijd

In de competitie wil het echter vooralsnog niet lukken voor Waasmunster, dat na acht wedstrijden slechts één overwinning pakte en met twee punten de laatste plaats deelt met Eynatten-Raeren en Femina Wezet. “Op de openingsspeeldag startten we met een verrassende zege tegen Wezet, maar nadien lieten we te veel punten liggen. We panikeren echter niet, want de nederlagen waren vaak maar nipt: in het merendeel van onze wedstrijden speelden we goed mee, maar konden we een dipje in de laatste tien minuten niet meer rechttrekken. Dat willen we dit weekend vermijden in onze vierpuntenwedstrijd tegen Eynatten-Raeren. Een verre verplaatsing tegen een ploeg met en stevige thuisreputatie, waar we het onszelf altijd moeilijk tegen maken”, besluit de kapitein.