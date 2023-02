Manon Stragier hoopvol voor de terugwedstrijd van Asterix Avo in Roemenië: “Alles is mogelijk”

Spelen kapitein Stragier en haar medespeelsters met eenzelfde inzet - liefst met een tikkeltje meer efficiëntie - dan behoort de volgende Europese ronde tot de mogelijkheden. De vijf sets bewijzen dat de twee ploegen mekaar waard zijn. De 25-19 in de tweede set en de 25-16 in set vier moeten brandstof geven aan de rotsvaste overtuiging dat de ploeg uit Beveren deze tegenstander aankan.

Efficiëntie

“We hebben met een groot hart gestreden”, vindt coach Vansnick. “Soms kon het wat doortastender. De Roemeense ploeg weet wat ze doet, het is een stevig geheel met een sterke verdediging. Wij gaan ons smijten in de terugwedstrijd. Na een eerste analyse ontdekten we veel knappe acties van ons team. We zullen in onze organisatie een paar zaken aanpassen. We gaan voor de volle winst in het verre Roemenië.”

Manon Stragier bewees met een uitmuntende prestatie dat zij aan een erg sterk seizoen bezig is. De kapitein van Asterix Avo toonde zich ook hoopvol voor de terugwedstrijd. “In sommige rotaties zaten we een beetje vast”, merkt de aanvalster op. “Dat gaan we trachten op te lossen in de terugwedstrijd. Met de uitgebreide scouting van deze eerste ontmoeting vinden we ongetwijfeld een uitkomst. Jammer dat er niet zo veel supporters meereizen, want vandaag was de steun van het publiek alweer geweldig. Alles is mogelijk, in de Europese competities zorgen we altijd voor de verrassing.”

Zaterdag komt het Antwerpse volleybalteam naar de topsporthal in Beveren. “Antwerpen zit in een sterke periode”, waarschuwt Kris Vansnick. “Zij zijn altijd goed voorbereid en ze hebben steeds een sterk plan. Het team van coach Moga heeft duidelijk stappen gezet tegenover de heenronde. Caitlin Van de Perre en Britt Ruysschaert - ex-speelsters van Asterix - zijn in bloedvorm. Misschien houden ze Sarah Cools nog achter de hand. We moeten rekening houden met alle mogelijke scenario’s.”