Manon Stragier helpt Asterix Avo aan winst in heenmatch halve finale beker: “Deze prestatie bevestigen in terugwedstrijd”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWENTijdens de heenwedstrijd van de halve finale voor de Belgische beker heeft Asterix Avo in de Edugo sporthal van VDK Gent een belangrijke overwinning behaald. De Beverse ploeg gaf een vastberaden indruk. Tweemaal werd een achterstand met veel geestdrift goedgemaakt. In de tweede set lukte dat net niet, maar in de vierde set - op spectaculaire wijze - wel. Resultaat: Asterix Avo won deze eerste clash met 1-3, op 30 januari volgt de terugwedstrijd in de sporthal van Beveren.

“We waren supergoed voorbereid op dit duel”, glundert Manon Stragier. “In de groep leefde deze halve finale heel sterk. Dat voelde ik al tijdens de bespreking van deze match. De sfeer in de kleedkamer was uitstekend. De wil om naar de finale te gaan, was gigantisch groot. We gingen heel goed van start en pakten de openingsset. VDK Gent reageerde meteen in de tweede set.”

Wilskracht

Asterix Avo kon een 18-10-achterstand in die tweede set nog met een uitmuntende verdediging wegwerken tot 21-20. Gent maakte daarna de set evenwel koel af. De derde set wonnen de bezoekers met onverwoestbare blokacties. Toen kwam de vierde set eraan. De tussenstanden in die set tonen aan welk huzarenstukje de ploeg van coach Kris Vansnick wel gerealiseerd heeft. De Gentse vrouwen bouwden een riante voorsprong op, die ze vasthielden van 11-5 tot 16-11. De weinige mensen in de zaal dachten al aan een vijfde tiebreak. “Toen maakten we de juiste keuzes en ook onze wissels rendeerden voortreffelijk”, weet Stragier. “We konden met veel wilskracht die vierde set naar ons toetrekken. Na deze zege beseffen we heel goed dat we er nog niet zijn. Deze gretigheid moeten we bevestigen tijdens de terugwedstrijd op 30 januari.”

“Onze start was heel goed”, pikt trainer-coach Kris Vansnick in. “Tegen Gent wilden we elk punt pakken. Dat zorgde voor prachtige acties in blok en verdediging. Voor dit resultaat hadden we vooraf graag getekend. De ploeg verdient een compliment, want deze uitslag heeft ze bereikt dankzij de inspanningen tijdens de winterstop. We hadden dit duel heel secuur voorbereid. Nu hebben we tot het einde van de maand tijd om ons klaar te stomen op de tweede ontmoeting.”