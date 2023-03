Manon Simons met Herakles in derby voorbij Victory: “Hard werken om onze derde plaats te behouden”

Het tweede deel van de hockeycompetitie begon bij de vrouwen met een Antwerpse derby tussen Herakles en Victory. Herakles, knap derde in de stand, domineerde, maar moest in het laatste kwart wel opletten om het hard knokkende Victory af te houden: 2-1. “Tegen Victory is het altijd spannend”, aldus Manon Simons.

Voor het ‘new look’ Herakles was het eerste deel van de competitie een succes. Coach Gilles Verdussen maakte van de nieuwe, maar wel ervaren groep een mooi geheel. Na de eerste twaalf speeldagen leed Herakles slechts twee nederlagen: niet toevallig tegen de top twee van het klassement, Gantoise en Braxgata. Voor de eerste wedstrijd na de lange winterstop stonden de dames uit Lier in een Antwerpse derby tegenover Victory. Aline Fobe op strafcorner en Alix-Anne Schreinemacher brachten Herakles na 36 minuten op een 2-0-voorsprong, maar in het laatste kwart was het wel alle hens aan dek. Het moedige Victory geraakte echter niet verder dan de aansluitingstreffer via Heather McEwan: 2-1.

“We weten dat Victory niet veel nodig heeft om terug in de wedstrijd te komen”, aldus de opgeluchte spits Manon Simons. “Tegen hen is het altijd lastig. Het slot van de wedstrijd was voor ons inderdaad moeilijk, maar we overleefden. Dit zijn alweer belangrijke drie punten. We hadden vandaag enkele goede momenten, maar tegelijk valt er uit deze wedstrijd veel te leren.”

Dromen van play-offs

Ex-Red Panther Simons (27) is één van de ervaren speelsters die, na vier seizoenen bij Dragons, terug naar haar thuisclub verhuisde. “In de jeugdreeksen speelde ik hier nog samen met Pauline Leclef en nu staan we weer zij aan zij. Dat is leuk”, zegt Simons. “Voor de start van de competitie was een plek binnen de top zes ons doel. Met onze huidige derde plaats kunnen we niet anders dan dromen van de play-offs. Daar gaan we elke week hard voor werken. Met een thuisduel tegen Racing staat er volgende week alweer een belangrijk treffen op het programma.”

Ook voor Simons, die intussen kinesiste is en bijkomend de studies osteopathie aanvatte, duurde de winterstop zeer lang. “Een hockeypauze doet altijd wel goed, maar 105 dagen zonder competitie is toch wel zeer lang”, lacht ze. “De goesting om te hervatten was zeer groot.”

Herakles derde, Braxgata mee aan de leiding

Herakles blijft na de dertiende speeldag derde in stand, terwijl Victory de achtste plek behoudt. Braxgata is samen met Gantoise nog steeds koploper. In de tweede helft zette Braxgata op het veld van Wellington een 1-0-achterstand recht: 1-3. Dragons zag in de laatste minuut belangrijke drie punten verloren gaan op Watducks (2-2) en Antwerp keek op Racing te snel tegen een 3-0-achterstand aan. Eindstand: 3-1.