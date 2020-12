Manon Simons is ambitieus met Dragons: “Ik beleef opnieuw veel plezier aan het spelletje”

HOCKEY EREDIVISIEAntwerpse weelde in het vrouwenhockey: vijf teams starten in de tweede competitieronde immers in de play-offs. Van dat vijftal is Dragons met 26 punten en een derde plaats in het klassement de beste leerling van de Antwerpse klas. Ex-Red Panther Manon Simons (24) is ambitieus met de club uit Brasschaat en kijkt in het nieuwe jaar ook uit naar de duels met Herakles.

De speelsters van Dragons zorgden in het eerste deel van de competitie, met acht wedstrijden op rij zonder nederlaag, voor een heel sterke eindrush. “We begonnen het seizoen met een zege tegen Leuven, maar in de daaropvolgende wedstrijden verloren we tegen Gantoise, Daring en Braxgata drie keer in eigen huis”, zegt d Simons. “Na die nederlaag tegen Braxgata staken we de koppen bij elkaar en hielden we een interessant groepsgesprek. De kentering volgde een week later met de 2-4-overwinning op Antwerp. Dat gaf een boost aan vertrouwen en vervolgens verloren we niet meer. We beschikken over een uitgebalanceerd team met goede keepers, een mix van ervaring en eigen plaatselijk talent én sterke buitenlandse speelsters.”

Tweede ronde: niet tegen Gantoise

Met een derde plaats na de eerste ronde werd Dragons in de play-offs niet in een poule met het stevige Gantoise ingedeeld. Het zijn Braxgata, Antwerp en Victory die het tegen de Oost-Vlaamse meisjes moeten opnemen. “Het klopt dat die drie Antwerpse teams het na Gantoise in principe uitvechten om één ticket voor de halve finale”, bevestigt Simons. “In deze fase van de competitie is het misschien een goede zaak om Gantoise te ontlopen. Maar ooit moet je er tegen spelen en dan zullen we er klaar voor zijn. In dameshockey is veel mogelijk en we voelen dat we tegen hen iets kunnen doen. Gantoise telt een pak tophockeysters, heeft veel scorend vermogen, maar incasseerde op de laatste speeldag wel zes doelpunten tegen Léopold. Op voorhand is niets verloren.”

Quote Ik kijk uit naar de duels met Herakles. Zeker in het kader van de play-offs wordt het leuk om mijn ex-club te treffen Manon Simons

Dragons moet het in zijn poule opnemen tegen Daring, Racing en Herakles. De duels met de club uit Lier zijn voor Simons heel speciaal. “Voor ik naar Dragons trok, speelde ik van mijn 4 tot 22 jaar voor Herakles en mijn broer is er video-analist”, lacht Simons, die op de elfde speeldag uitgerekend voor het enige doelpunt in het duel Dragons-Herakles zorgde. “Herakles deed enkele sterke transfers en de club verdient deze plek in de play-offs. Ik kijk uit naar de duels met mijn ex-club. Zeker in het kader van de play-offs wordt het leuk om hen te treffen.”

Zeventien en Red Panther

Begin 2018 zette Simons, die met de nationale hockeyvrouwen onder meer het WK 2014 en EK 2015 speelde, een punt achter haar carrière bij de Red Panthers. “Ik was zeventien jaar, toen ik in de kern van de Red Panthers werd opgenomen. Dat is heel jong”, zegt Simons. “Ik maakte heel mooie momenten mee, maar er wordt wel heel veel van je gevraagd, terwijl je er niet altijd wordt voor beloond. De combinatie met de studies kinesitherapie was ook niet evident. Ik moet toegeven dat het plezier in hockey een periode minder was.”

Plezier is prioriteit

Die spelvreugde is er bij Simons, die in september in Boechout aan de slag ging als kinesiste, nu weer helemaal. In de eerste competitieronde scoorde ze voor Dragons vijf doelpunten. “Ik ben blij dat ik beter presteer dan de voorbije seizoenen”, besluit Simons. “Ik beleef weer veel plezier aan het spelletje en dat is uiteindelijk dé prioriteit. Hopelijk kunnen we vanaf einde februari met Dragons voor vuurwerk zorgen.”