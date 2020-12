Manon Depuydt werkte afgelopen maanden vooral aan haar techniek: “Ik hoop op mooi indoorseizoen”

ATLETIEKManon Depuydt (23) is al enkele jaren één van de grote uithangborden van de West-Vlaamse en nationale atletiek. Ondanks het feit dat ze voorbije zomer door de coronapandemie geen topprestaties kon neerzetten, bleef ze haar elitestatuut bij de Vlaamse Atletiekliga behouden. “Ik kijk enorm uit naar het indoorseizoen, want de honger naar wedstrijden is enorm groot aan het worden”, klinkt het.

Afgelopen zomer kwam Depuydt slechts een aantal keer in actie en met een seizoenbeste van 11.65 op de 100m en 23.89 op de 200m bleef ze een stuk boven haar persoonlijk record. “Ik heb niet specifiek gepiekt naar die wedstrijden”, zegt ze. “Doordat een groot deel van het zomerseizoen wegviel, beslisten mijn trainer en ik om dit jaar vooral op zaken te focussen waarvoor we anders minder tijd hebben. Op die manier heb ik vooral op techniek gewerkt en ben ik minder prestatiegericht bezig geweest. Dat is positief uitgedraaid, want ik merk nu op training dat ik dankzij deze aanpak toch wel stappen voorwaarts heb gezet.”

“De wedstrijden die ik in augustus betwistte, pasten eigenlijk niet echt in mijn schema. Ik heb er eigenlijk vooral aan meegedaan om een wedstrijdprikkel te hebben”, gaat Depuydt voort. “Aan de resultaten zelf hecht ik niet zoveel belang. Zeker omdat we tijdens de trainingsmaanden ook een aantal wedstrijdsimulaties gedaan hebben en daar waren de resultaten een stuk beter.”

Afgelast EK

Ondanks het feit dat de Klemskerkse goed heeft kunnen voort trainen tijdens de coronamaanden, was het toch mentaal niet altijd even gemakkelijk. “Vooral het wegvallen van het EK in Parijs is hard aangekomen. Daar had ik het moeilijker mee dan met het uitstel van de Spelen. Tokio is iets dat in mijn hoofd nog wat onzeker is, maar van Parijs had ik echt een doel gemaakt. Ik zit nu namelijk op een niveau waarmee ik internationaal kan doorbreken en het EK was daarvoor ideaal. Ik wou me daar echt laten zien, maar jammer genoeg kon dat kampioenschap niet doorgaan.”

IFAM en BK

Eind december is traditioneel de periode waarop de eerste indoorwedstrijden worden georganiseerd, maar in België blijft het in de indoorzalen vooralsnog heel stil. “In België zullen er allicht maximaal twee wedstrijden doorgaan, de IFAM en het BK, maar voor de rest zal het vooral uitkijken zijn naar wedstrijden in het buitenland. Mijn trainer en manager zijn aan het kijken voor een aantal races in Duitsland en Zweden, maar er is nog niets echt concreet.”

“Ik kijk wel enorm uit naar het indoorseizoen, want nu we op training iets specifieker werken, wordt de honger naar wedstrijden wel echt groot. Ik hoop enkele sterke wedstrijden te lopen en ik zou me graag ook plaatsen voor het EK indoor ... op voorwaarde natuurlijk dat alles zal doorgaan”, besluit ze.