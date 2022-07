Manon Depuydt timmert aan de weg terug na blessureleed: “Steun van coach, entourage en trainingsgroep van goudwaarde”

Manon Depuydt is al verschillende jaren een van de beste Belgisch sprintsters. Zowel op de 60m indoor als op de 100m en de 200m outdoor verzamelde al heel wat nationaal eremetaal. In 2018 brak ze ook internationaal door met een halve finaleplaats op het EK in Berlijn. Een jaar later werd ze in het Zweedse Gävle zevende in de finale van het EK U23 op de 200m. Ze leek gelanceerd voor een mooie carrière, maar daarna kwam corona en toen er eindelijk weer wedstrijden mogelijk werden, kreeg de atlete van AC Meetjesland af te rekenen met een vervelende blessure aan de adductoren en de buikspieren. “Het is een blessure die al zeker twee jaar aansleept”, zegt ze. “Het begon heel lichtjes, maar het kwam steeds vaker en in een ergere vorm terug. Vorige zomer heb ik nog wel competitie gedaan, maar eind augustus werd de pijn ondraaglijk. Ik heb toen drie maand gerust in de hoop dat de blessure daarmee zou genezen, maar dat was niet het geval. Het is een zeer complexe blessure, waarvan het herstel niet eenvoudig was.”

Eenzame strijd

Wat volgde was een periode met heel wat ups en downs voor de atlete uit De Haan. “Samen met mijn dokter, mijn kiné en mijn coach hebben ik toen gekeken hoe we de situatie het best gingen aanpakken. Uiteindelijk ben ik heel voorzichtig terug van nul begonnen met stapoefeningen, heel veel kiné en fietsen. Het was een heel traag proces en ik ben heel vaak in tranen uitgebarsten bij mijn coach. Ik ben hem, mijn entourage en de trainingsgroep enorm dankbaar voor de steun en de peptalk tijdens die periode, want als je zo lang geblesseerd bent, dan is het vaak een eenzame strijd om terug te keren. Hun bemoedigende woorden betekenden heel veel voor me”, gaat ze verder.

Indoorseizoen

Momenteel gaat het al een stuk beter, want Depuydt kwam de afgelopen weken zelfs al in competitie. “Het probleem is nog niet helemaal van de baan, maar het is al meer onder controle. Ik heb twee weken wat snelheidswerk gedaan en daarna heb ik ook wat wedstrijden gedaan. Dat viel heel goed mee en het was ook leuk om terug in competitie te treden. Ik merk bij mezelf ook dat ik een wedstrijd nu ook heel anders, veel meer ontspannen benader dan voor mijn blessure.”

“De komende maanden ga ik nu terug hard werken om de trainingsachterstand in te halen. Er volgen deze zomer in principe geen wedstrijden meer voor mij. Ik zal er alles aan doen om volledig blessurevrij en op volle sterkte te staan tegen het begin van het indoorseizoen”, besluit ze.