Manon Depuydt maakt indoordebuut in het Franse Liévin: “Ik wou deze kans niet laten liggen”

In België is er momenteel nog grote onduidelijkheid over de start van het indoorseizoen, maar in het buitenland worden al heel wat wedstrijden afgewerkt. In het Franse Liévin kon Manon Depuydt via haar manager Marc Corstjens een startbewijs bemachtigen en die kans liet de atlete uit De Haan niet liggen. “De laatste weken had ik nochtans wat last van de buikspieren en mocht ik een tijdje geen sprintwerk meer doen”, zegt ze. “Donderdag kreeg ik echter groen licht van de dokter en toen besliste ik om in Liévin van start te gaan. Het was heel last minute en ik zit in volle examenperiode, maar ik wou deze wedstrijd niet laten schieten. Wie weet hoeveel wedstrijden we maar kunnen afwerken deze winter.”