Manon Beernaert verzamelde deze zomer drie Vlaamse en twee Belgische titels: “Alle werpnummers zo lang mogelijk blijven combineren”

Manon Beernaert is de dochter van Jordy Beernaert en Greet Meulemeester, gewezen nationale toppers in het kogelstoten, en de zus van Maité Beernaert, die in 2018 Olympisch jeugdkampioene werd in het verspringen. De Torhoutse is goed op weg om zelf ook een mooi atletiekverhaal te schrijven. Dit jaar werd ze Vlaams kampioene in het kogelstoten, in het discuswerpen en in het hamerslingeren en pakte ze goud op het BK discuswerpen en het hamerslingeren. Ze behaalde in het kogelstoten, zowel indoor als outdoor, telkens ook een zilveren plak. “Ik ben enorm blij met al deze prestaties, maar uiteindelijk ben ik toch nog het meest trots op mijn Belgisch record van 59m43 in het hamerslingeren. Dat is in mijn ogen toch de mooiste prestatie”, zegt ze.