Manolito Lucas stopt aan het einde van het seizoen bij Brielen Sport. “Afscheid van een clubicoon”

“Mano is een speler is die elke trainer in zijn ploeg wil”, aldus Jeroen Depinois. “Omwille van zijn voetballende kwaliteiten op het veld. Mano is technisch heel begaafd, heeft een goede vista en sterk kopspel (zowel aanvallend als verdedigend) en is bovendien ook moeilijk van de bal te zetten. Maar ook omwille van zijn kwaliteiten buiten het terrein. Mano is altijd rustig en straalt die rust uit over de groep. De laatste jaren was Mano vaak geblesseerd waardoor ik hem als trainer niet steeds kon opstellen. Maar ook dan was hij er altijd voor de ploeg. Mano is een grote meneer. Een clubicoon dat stopt. Het was voor mij een eer om zijn trainer te mogen zijn. Spijtig dat we hem niet kunnen bedanken met een afscheidsmatch op het veld.”

Eén uit de duizend

“Ik had afgelopen zondag nog contact met Mano”, pikt Joy Alleman in. “Hij klonk vastberaden toen hij me zei dat hij op het einde van het seizoen zou stoppen. We zullen Mano niet meer op andere gedachten kunnen brengen. Een heel spijtige zaak, maar ik begrijp zijn keuze. Per slot van rekening heeft Mano 20 jaar het beste van zichzelf gegeven voor Brielen Sport. Mano wordt een jaartje ouder en aldus ook blessuregevoeliger. Bovendien werkt hij in ploeg. Zoiets kruipt in de kleren. We zijn één van onze beste voetballers kwijt. Mano had de kwaliteiten om hogerop te voetballen, maar hij bleef al die jaren de club trouw. Dat onze trainer aangaf dat Mano een speler is die elke trainer in zijn ploeg wil, verbaast me niet. Hij is ook een speler die elke voetballer als ploegmaat wil. Eén uit de duizend. Als voetballer en als mens.”

Pelgrims

“Het gegeven dat we Manolito, die supporter zal blijven van onze eerste ploeg, nog vaak zullen zien, verzacht het gemis”, gaat Alleman verder. “Mano zal geen sterkhouder meer zijn op het veld, maar wel ernaast. De club zal extra-sportief nog wel op hem kunnen rekenen. Zelf zal ik Mano ook nog vaak zien tijdens wieleruitstapjes. In het tussenseizoen fietsen we vaak samen. Elke zomer trekken we met al onze koersvrienden (met onder andere Renato Brion, Yuri Vandenberghe en Wesley Dewilde, red.) naar Scherpenheuvel. We noemen onszelf de pelgrims. Nog dit, omdat Wesley Dewilde eind vorig seizoen besliste om te stoppen en ook hij net als Manolito Lucas geen waardig afscheid op het veld kreeg, hebben we voor beide (ex)ploegmakkers nog een verrassing in petto. Later meer daarover.”