Mano Decuypere ontbolstert bij KSV Oudenaarde: “Enkel een assist of een doelpuntje ontbreekt nog”

Door het uitvallen van Nathan Mingiedi – eerder raakte trainer Stefan Leleu al Milan Cambier, Jesse Martens Casper De Buysscher, Robbe De Waele, Nicolas Mulliez en Mathias Vercauteren kwijt – krijgt de twintigjarige Mano Decuypere op het middenveld zijn kans. Zowel uit bij Olsa Brakel (1-1), thuis tegen Jong Essevee (2-1) als uit bij Merelbeke (6-1) stond de Tiegemnaar in de basis. Hij ging vorige zondag mee kopje-onder.

“Die zware verliescijfers geven niet weer hoe de partij in elkaar stak”, beweert Decuypere. “De eerste 45 minuten waren wij de evenknie van Merelbeke. In die eerste helft slikten we twee doelpunten, maar het had halfweg even goed 0-1 kunnen zijn. En ook na de hervatting bleef de thuisploeg tegen honderd procent afwerken. Uiteraard hebben we dinsdag voor de training over die match gepraat. Zaterdag moeten we sportief revanche nemen.”

Mézine terug

Als dat thuis tegen Racing Gent lukt, is die zware nederlaag meteen uitgewist. Bij een driepunter wipt Oudenaarde in het klassement over de Gentenaars en wordt verder afstand genomen van Dikkelvenne of Harelbeke, die een onderling duel afwerken. De kans dat Mano Decuypere ook tegen Gent aan de aftrap verschijnt, is groot. Want zaterdagavond recupereert trainer Leleu enkel Jérôme Mézine na een rode strafdag. Dus opereert Decuypere wellicht opnieuw naast Robbe Vandenheede voor de defensie.

“Met Robbe maak ik goeie afspraken”, verduidelijkt psychologiestudent Decuypere. “Ik ben iets offensiever ingesteld. Gaat hij mee in een aanval blijf ik hangen. Door de talrijke letsels in de kern krijg ik nu mijn kans. Eigenlijk zit ik al bijna vier jaar in de A-kern. Tijdens de competitie, die door de pandemie na 25 speeldagen werd afgebroken, kwam ik in de winterstop bij de kern. Het seizoen daarop speelden we maar vier of vijf wedstrijden. Vorig seizoen was ik door pubalgie zes maanden buiten strijd. Nu krijg ik mijn kans en probeer ik die te grijpen, want ik ben redelijk ambitieus. Tot nog toe ben ik redelijk content over wat ik de ploeg kon bijbrengen. Een assist of een doelpuntje, dat ontbreekt nog.”

