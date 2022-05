Mannenploeg SACN interclubkampioen in Landelijke 3

De mannenploeg van de Neerpeltse atletiekvereniging SACN kroonde zich zaterdag tot kampioen in landelijke 3 in de interclubcompetitie in Ninove. De mannenploeg is helemaal terug van weggeweest na wat mindere jaren.

Heel de competitie draaide de mannenploeg van SACN vooraan mee. Het draaide uit op een spannend duel met het West-Vlaamse HAC. Met degelijke prestaties op de afsluitende estafetteproeven maakten de Limburgers het af in stijl. 133 punten totaliseerde het team. HAC (128 punten) en ALVA (119 punten) werden tweede en derde.

“We hadden het wel verwacht”, reageerde ploegverantwoordelijke Daan Stevens. “Van DCLA is Laurens Vanderlinden overgekomen naar onze club. Ook onze voormalige afstandstrainer Luc Wouters is teruggekeerd met veel goeie afstandslopers waardoor ons team enorm is versterkt. Die goeie afstandslopers in combinatie met de andere goeie atleten zoals onze sterke spurters en kampers was de ideale mix”, verklaart de trainer het succes.

Snelle Boy Lorist

“Op de spurtnummers zagen we hele mooie prestaties van onder meer de 19-jarige Boy Lorist die met weliswaar iets te veel rugwind 10.88 klokte op de 100m. Voor de estafetteproeven beschikten we over een hele mooie selectie van sterke spurters. Sasha zorgde voor een mooie uitschieter in het ver van 6m63.”

Vanaf volgend jaar betwisten mannen en vrouwen samen hun interclubcompetitie. De club zal dan wellicht in Landelijke 2 ingedeeld worden. “Ik ben ervan overtuigd dat we in landelijke 2 ons mannetje zullen staan. Vanonder uit komen er veel sterke jeugdatleten aan. Zij konden nu al meegaan als reserve en de komende jaren zullen zij nog doorgroeien. Met de mannenploeg lagen we de laatste jaren een beetje stil, maar we hebben goed gebouwd aan de ploeg en nu zijn we terug. Onze vrouwen zijn ook heel sterk bezig.”

De vrouwenploeg van AVT eindigde zevende in hun interclubwedstrijd in ereafdeling VAL in Mol zaterdag. ATLA Lanaken werd tiende in diezelfde competitie. De vrouwenploeg van Av Looise trok naar Beveren voor hun Beker van Vlaanderen in Landelijke 1. Zij eindigden daar op de tweede plaats. Ze strandden met 132 punten op drie puntjes van winnaar DAC.