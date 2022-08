Mannenploeg HAKI provinciaal kampioen op 4x100m

HAKI startte met een sterk en opmerkelijk jong spurtteam met Luca Letroye (16) , Julian Bastah (19), Remco Clockaerts (23) en Maarten Saerens (22). Aan winnen dacht het viertal niet. “We wisten dat OLSE Merksem een snelle ploeg had en er waren ook een paar rappe juniores van AC Lyra. We verwachtten vooraf wel een podiumplaats, maar aan winnen, hadden we niet gedacht”, zegt slotloper Maarten Saerens, die de stok binnenbracht in 43.72 met drie honderdsten voorsprong op ACHL. Topfavoriet OLSE kreeg een DNF.

“Het is spijtig voor OLSE dat ze op het einde nog hun stok lieten vallen. Anders had het podium er heel anders uitgezien. Het bleef spannend tot het einde. De man van AC Herentals naderde nog heel dicht. Ik vreesde zelfs dat we nog op tweede plaats zouden stranden, maar ik bleef hem nog nipt voor.”

Eerste estafettetitel

Met tegenstand van topteams als AC Lyra, ACHL en OLSE is het straf dat de kleine Hobokense club het koningsnummer op het PK wint. “Ik denk dat het de eerste keer is dat we met de mannen van HAKI de titel pakken. Het was een kleine verrassing, maar we zijn natuurlijk trots en blij. Het is een mooie titel voor ons.”

Saerens gold als een toptalent bij de juniores. Hij pakte onder meer brons op het BK juniores op de 100m. Maar door de coronaperiode en wat blessures kent hij een lastige periode als belofte. “Mijn seizoen verliep met upsand downs. Ik sta bijlange nog niet waar ik enkele jaren geleden stond. Maar ik blijf voortwerken. Ik blijf positief. Het belangrijkste is dat ik gewoon blijf doortrainen en plezier blijf hebben. Welk niveau ik nog zal halen, zullen we wel zien. Ik moet het niet beginnen forceren, want dan beland ik opnieuw in de lappenmand. Gewoon geduldig voortdoen.”

“Ik loop misschien nog één wedstrijd in Deinze en dan zal voor mij het seizoen erop zitten. Dit PK was alvast een mooie afsluiter. Aan het BK beloften ga ik niet meer meedoen. Ik vertrek vlak voor het BK nog op reis en ik denk dat ik daar met mijn huidige vorm niet veel van zou kunnen verwachten.”

