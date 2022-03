Mannen van Gantoise spelen gelijk op Braxgata (1-1): “Roteren zat er deze keer niet in”

De mannen van Gantoise kwamen sterk uit de winterstop en dat leverde onder meer monsterscores op tegen Antwerp (1-11) en Orée (1-7). Winst vorige week tegen Herakles bracht het team van coach Pascal Kina op de tweede plaats in het klassement. Op speeldag zeventien moest Gantoise vrede nemen met een 1-1-gelijkspel op Braxgata. In de laatste vijf minuten zorgde Etienne Tynevez voor de gelijkmaker.

“En dat was absoluut verdiend, want we domineerden de wedstrijd”, aldus Pascal Kina. “In de eerste helft vond ik ons niet genoeg spelen om te winnen. Pas na het doelpunt van Braxgata kwamen we op toerental. Drie keer troffen we paal en deklat. We moesten het doen zonder een flink aantal spelers en op basis daarvan is een punt pakken op Braxgata niet slecht.”

Zonder Argentijnen

De Argentijnen Tomas Santiago, Augustin Bugallo en Martin Ferreiro speelden dit weekend voor hun land in de Pro League in India en ook Pepijn Scheen en Arthur de Borrekens waren er in Boom niet bij. “Dat scheelt een slok op de borrel”, zegt Kina. “Mijn vier verdedigers en drie middenvelders stonden constant op het terrein. Dan heb je dus geen ruimte om tactisch iets aan te passen. Positief is dan weer dat een jongere als Hugues Molenaar zijn kans kreeg. Hij liet zien tot wat hij in staat is. Met het oog op volgend seizoen deed hij hier belangrijke ervaring op.”

In de stand zakt Gantoise naar de derde plaats met één punt achterstand op Watducks en één punt voorsprong op Racing. Naast Dragons zijn ook teams als Leuven en Braxgata nog niet uitgeteld in de strijd om de play-offs. “Het wordt weer knokken tot de laatste speeldag”, beseft Kina. “Dit is een zeer speciaal kampioenschap. Er is heel veel mogelijk.”

Dames: binnenkort EHL

De vrouwen van Gantoise leden woensdag in een uitgestelde wedstrijd tegen Dragons, nummer twee in de stand, voor het eerst in twee jaar puntenverlies: 2-2. Dit weekend zette Gantoise orde op zaken met 0-4-winst op Braxgata. Lara Oviedo (2), Anne-Sophie Vanden Borre en Emilie Sinia scoorden. De meisjes van coach Kevan Demartinis kunnen alle rust toeleven naar de Euro Hockey League tijdens het paasweekend in Amstelveen.

Lees ook: meer hockey