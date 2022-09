Mannen en vrouwen Eendracht Aalst oppermachtig op BK 4x800m

De vrouwenploeg van EA (Ilkje De Vlieger, Jolein De Rocker, Lotte Vonck en Mariska Parewyck) kreeg op de 4x800m stevig weerwerk van Ac Lyra. Maar in de derde en vierde beurt namen ze duidelijk afstand om vlotjes te winnen in 9.08.27.

“Onze derde loopster Lotte Vonck had nog wat achterstand goed te maken op Lyra”, beschrijft coach Kim Barbé de wedstrijd. “Maar ze liep sterk en slotloopster Mariska kreeg zo met 5 seconden voorsprong de stok zodat de ploeg op rozen zat om te winnen. De tijd was niet zo belangrijk. In de eerste beurten werd ook wat tactisch gespeeld. Het ging er ons vooral om voor de derde keer op rij te winnen.”

De weelde is groot in het team. Op de middenafstand staat EA erg sterk. Wellicht volgen er nog een aantal titels. “Het zijn allemaal nog jonge atleten, met uitzondering van Mariska. Ze kunnen zeker allemaal nog een paar jaar voortdoen. Het is iedere keer spannend bij het samenstellen van het team. We hebben veel sterke loopsters en lopers. De vier snelsten, dus degenen met de snelste seizoenstijd, komen in de ploeg. Op die manier is er geen discussie. De atleten kijken er ieder jaar enorm naar uit. Iedereen doet altijd graag mee aan de aflossingen”, constateert de coach.

Mannen winnen met 200m voorsprong

De mannen konden uiteraard niet achterblijven. De op papier bijzonder sterke ploeg (de broers Dries en Stijn Van Nieuwenhove, Ruben Verheyden en Marius De Bruyn) duldde geen tegenstand en bracht het stokje binnen in 7.33.05. “Ze hoopten qua tijd op iets meer”, gaf Kim Barbé toe. “Helaas stond er wel erg veel wind en dat bemoeilijkte het om een snellere tijd te lopen. We hebben een mooie generatie om mee te werken. De ambitie is om de komende jaren op jacht te gaan naar het Belgisch record. De doelstelling nu was om top tien aller tijden te halen. Dat is net niet gelukt. Maar het zijn allemaal jonge gasten met veel sterke punten dus we zien het rooskleurig in. Ze hadden liefst 200m voorsprong op de rest. Dat is enorm.”

‘Estafette bevordert de teamsfeer’

In z’n trainingsgroep van het MSP Fly EA-team hecht de coach veel belang aan de teamsfeer. “In ploeg lopen, motiveert in enorm. Als atleten samen kunnen trainen in een goeie sfeer is dat altijd bevorderlijk. Als team vinden we het belangrijk om op deze manier naar buiten te komen. Als trainer vind ik de aflossing ook heel waardevol. Dat creëert een goeie groepssfeer. We zijn er supertrots op dat we in de breedte zo sterk staan.”

