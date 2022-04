Mandela Keita vloekt na reeks gemiste kansen bij OHL tegen Antwerp: “Ontbraken dat tikkeltje geluk”

Het laatste wapenfeit van OHL in eigen huis is op een sisser uitgedraaid. De Leuvense thuisaanhang kreeg wel een aangenaam schouwspel voorgeschoteld, met een aanvallend en enthousiast OHL. Maar wie de kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus. Dat zag ook middenvelder Mandela Keita: “Dit is eerlijk gezegd echt een ontgoocheling. Als je naar de wedstrijd kijkt, hebben we 80 of 90 procent van de match gedomineerd. Jammer dat die kansen dan niet binnen gaan. Ze hebben 1 klein kansje gehad op corner... En ze scoren. Wij ontbraken dat tikkeltje geluk.”

Een gebrek aan vertrouwen voor doel, misschien? Feit is dat OHL dit seizoen wel vaker moeite had met scoren. Keita ziet het niet zo. “Iedereen had vertrouwen, en zin in de match. Daar ligt het niet aan. Dat tikkeltje geluk... Het is een beetje het verhaal van dit seizoen, hé. Zij hadden dat wel, wij niet. We speelden goed, dus ik denk wel dat we de supporters een beetje hebben kunnen vermaken. Alleen vielen de goals niet. Het is jammer dat we de 3 punten niet meenemen.”

Laatste match

Rest nu alleen nog een verplaatsing naar AA Gent voor de Leuvenaars. Ook daar kunnen ze nog een belangrijke rol van betekenis spelen in de strijd om de Champions’ Play-Off. Voor OHL is het hoe dan ook de laatste wedstrijd van het seizoen, plaats 8 is nu ook mathematisch onmogelijk. “We gaan met dezelfde mentaliteit naar Gent, zoals we ook nu deden. Vol voor die overwinning. Hopelijk kunnen we het seizoen dan met een goed gevoel afsluiten.”

Keita kwam ook nog even terug op zijn avontuur bij de nationale beloften. Die plaatsten zich dankzij een 1-1 tegen Denemarken voor het EK volgend jaar. “Het was een goeie ervaring. Goeie trainingen, een aangename oefenmatch, en tegen Denemarken ben ik zeven minuten ingevallen. Ik hou er een positief gevoel aan over, en de sfeer zat goed. Er zit heel veel kwaliteit in dat team, dus op training leer je automatisch bij.”