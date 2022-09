Mandel United geeft rode lantaarn door aan Rupel Boom dat stilaan in crisissfeer belandt (1-2): “We moeten dringend beter presteren”

Mandel United zakte naar Boom af met een 0 op 12 en een negatief doelsaldo van 22 tegengoals. Met die statistieken leek het de ideale tegenstander voor Rupel Boom om vertrouwen te tanken en ook eindelijk die eerste, broodnodige punten te pakken, maar het tegendeel werd realiteit. De Steenbakkers gingen dan wel met een voorsprong de rust in, een strafschopgoal van Traoré, maar na de pauze dompelden de bezoekers Julius Bliek en zijn ploegmaats in een diepe crisis, 1-2 was de eindstand.

“Niemand hield met deze nederlaag rekening”, geeft Bliek toe. “En om eerlijk te zijn, zag het er ook niet naar uit dat het zo’n vaart zou lopen. We waren er allemaal op gebrand om de drie punten thuis te houden en in de eerste helft hadden we ook de bovenhand. We gaven vrijwel niets weg, hadden alles onder controle en gingen met een verdiende voorsprong de rust in. Mits iets meer geluk hadden we zelfs een tweede keer kunnen scoren. Ikzelf kreeg zo nog een kopkans na een corner. Wordt het daar 2-0, dan is de wedstrijd klaar.”

Stilstaande fase

“Maar nu kwamen we slecht uit de kleedkamer en Mandel scoorde al snel de gelijkmaker. Op zich was er dan nog weinig aan de hand met nog ruim een half uur te spelen, maar iets over het uur kopten ze nog raak na een hoekschop. Alweer een stilstaande fase die ons in de problemen brengt en dat probleem moeten we snel aanpakken. We hebben daarna nog geprobeerd om de bakens te verzetten, maar dat was eerder met opportunistische pogingen.”

“Dat je niet verwacht dat een Mandel met zulke statistieken hier komt winnen? Deze ploeg is niet meer dezelfde als die in het seizoensbegin slaag kreeg met tal van jongeren in de ploeg. Ze haalden heel wat versterkingen, maar dat wil ik niet eens als excuus inroepen. Wij moeten zelf in de spiegel kijken en als spelersgroep gewoon dringend beter presteren. Het is nog vroeg in het seizoen, maar het wordt ook wel stilaan tijd dat er punten volgen. Hard werken is de boodschap en dan ben ik er van overtuigd dat dit nog goed komt.”

Rangen sluiten

“Dat de kritiek groeit en sommigen daarbij de trainer (Stéphane Demets red.) viseren? Het is belangrijk om de rangen te sluiten nu. We trainen heel hard, werken professioneel en de trainer stelt alles in het werk om ons helemaal top voor te bereiden op de wedstrijden. Het is voor hem ook niet makkelijk om een totaal nieuwe groep te smeden en daarmee meteen resultaten te boeken. Maar je ziet steeds meer dingen terug waarop we werken. Het is misschien vreemd om te zeggen, maar zelfs bij de forfaitnederlaag in Luik zag je bij momenten dat we aan het groeien zijn. Wij moeten er als groep gewoon meer uit halen. Uit bij Patro volgende week wordt opnieuw pittig, maar een zege kan de ommekeer inluiden.”