Manager Staf Verbeeck hervat de competitie met FT Antwerpen tegen Pibo Bilzen: “We doen het goed tot nu toe”

Sportief manager Staf Verbeeck maakt een tussentijdse balans van zijn ploeg op. Die ziet er goed ook. “In het tussenseizoen hebben we slechts één transfer moeten doen. Na vijf maanden stel ik vast dat Soufian El Fakiri zich helemaal in de ploeg heeft geïntegreerd, hij is een Sinjoor geworden. We hebben in augustus duidelijk gesteld dat we de top vier willen halen. In de play-offs blijft dan immers alles mogelijk. Halverwege de competitie zitten we met onze huidige tweede plaats helemaal op schema.”

“Of Anderlecht bereikbaar is? Ik doe mijn hoed af voor wat RSCA heeft gepresteerd. Het is weinig clubs gegeven om de Final Four van de Champions League te halen. Ik heb dat ook tegen het bestuur van RSCA gezegd. Tegelijkertijd ben ik er fier op dat wij als enige ploeg Anderlecht dit seizoen al punten hebben kunnen afsnoepen. In de kwartfinale van de beker kwamen we paars-wit opnieuw tegen. Het was jammer dat dit zo vroeg in het toernooi gebeurde, want in feite ging het toen om een vervroegde finale.”

Meer dan één troef

De herenploeg is een uithangbord van de club, maar volgens Staf Verbeeck is er meer. “Onze damesploeg presteert uitstekend. Onze beloften staan eveneens opnieuw aan de leiding. Dat betekent dat deze drie ploegen allemaal op de eerste of tweede plaats staan op dit moment. We doen het dus goed tot nu toe. Ik stel andermaal vast dat de jeugd zich blijft integreren in de A-ploeg. Wekelijks staan er vier of vijf jongeren op het wedstrijdblad. Die spelen ook effectief, al is dat uiteraard tegen de topploegen minder dan tegen de ploegen uit de rechterkolom.”

“In de voorbije maanden maakten we nauwelijks uitschuivers. Akkoord, het gelijkspel in Charleroi voelde zuur aan. Na een goede match stonden we op enkele minuten van het einde 2-5 voor. Als je dan nog een puntendeling moet toestaan, is dat ontgoochelend. Je kunt die match ook anders bekijken. Een punt meepakken in Charleroi is nooit slecht. Ik vind dan ook niet dat Charleroi ons zwarte beest is. We hadden die dag gewoon moeten winnen. We hervatten vrijdag tegen Pibo Bilzen. Ik kan de spelers enkel adviseren om de ingeslagen weg voort te bewandelen.”

