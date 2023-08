Manager Lieven Baert wil met RSCA de kloof met Europese top verder dichten: “Echt waar, deze ploeg is nog veel sterker”

voetbal eerste nationale Coach Benny Lunenburg (ex-KVK Tienen) blikt vooruit naar de competitie­start: “La Louvière titelfavo­riet nummer één”

Benny Lunenburg is jarenlang een boegbeeld van KVK Tienen geweest en was ook negen seizoenen aan de slag bij Dessel in eerste nationale, eerst als speler en nadien ook als hoofdcoach. Tegenwoordig is hij trainer bij het ambitieuze Sporting Hasselt in tweede nationale. Voor ons werpt hij graag een blik op het nieuwe seizoen in eerste, dat nu woensdag van start gaat.