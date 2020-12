Manager Jurgen Mettepenningen naar afscheidscross Dieter Vanthourenhout: “Hij was altijd een ploegspeler”

VeldrijdenIn Bredene rijdt Dieter Vanthourenhout woensdagnamiddag de laatste cross uit zijn carrière. De 35-jarige veldrijder zwaait na veertien profseizoenen af. Het wordt een bescheiden afscheid, want door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is niet veel mogelijk.

“We mogen zelfs geen drankje serveren”, zucht Jurgen Mettepenningen, bij Pauwels Sauzen-Bingoal teammanager van Dieter Vanthourenhout. “Ik was niet van plan om de cross in Bredene bij te wonen. Omdat Dieter er zijn laatste cross rijdt, trek ik wel naar Bredene. Voor mijn ploeg heeft hij altijd zijn waarde gehad. Dieter is een ploegspeler. Niet alleen voor zijn jongere broer Michael, maar ook voor de andere renners van het team.”

Nooit meer vergeten

Dieter Vanthourenhout werd in 2007 prof bij de veldritploeg Style & Concept-Easypay. Via Palmans-Cras groeide hij door naar BKCP-Powerplus, de ploeg rond ex-veldrijder Niels Albert. Op 1 januari 2014 stapte hij over naar de crossploeg van Jurgen Mettepenningen, toen Sunweb-Napoleon Games, nadien Marlux-Napoleon Games en Marlux-Bingoal. Hij koerste zeven jaar bij de ploeg van de manager uit Hamme-Zogge en neemt in het shirt van Pauwels Sauzen-Bingoal afscheid van de actieve wielersport. Uitgerekend in Bredene, een cross die hij in 2009 en 2015 won.



“Bredene is voor Dieter een symbolische plaats om afscheid te nemen”, gaat Jurgen Mettepenningen verder. “Ondanks de coronamaatregelen zal het voor hem in Bredene toch een leuk afscheid worden. Sommige renners vergeet je heel snel, anderen vergeet je nooit. Dieter Vanthourenhout zal tot die laatste categorie horen. Als je over twintig jaar vraagt wie ooit in mijn ploeg reed zal de naam van Dieter Vanthourenhout zeker door mijn hoofd flitsen. Het wordt een hele aanpassing voor z’n broer Michael, maar ook voor de rest van de familie. In topsport weet je dat niets voor eeuwig is.”

Tien zeges als prof

Bij de profs won Dieter Vanthourenhout, die bij Fietsen Godefroot verkoper wordt, tien UCI-veldritten. De laatste op 21 januari 2018 in het Luxemburgse Leudelange. Naast twee zeges in Bredene was de crosser uit Beernem ook de beste in het Luxemburgse Contern (2008, 2015), het Nederlandse Harderwijk (2010), het Duitse Lorsch (2014, 2015), het Zwitserse Illnau (2015) en Lebbeke (2017). Bij de jeugd werd Vanthourenhout bij nieuwelingen (Mol 2001) én junioren (Wielsbeke 2003) Belgisch kampioen. Als prof dwong hij één WK-selectie (Treviso 2007) af.

