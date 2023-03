Manager-coach Patrick Cool (Eendracht Aalst Ladies): “A-kern blijft intact en twee inkomende transfers zijn rond”

vrouwenvoetbal super leagueEendracht Aalst Ladies vat nu zaterdag play-off II aan in eigen stadion tegen KV Mechelen. Het tweede luik van de competitie wordt door de technische staf beschouwd als voorbereiding op het komende seizoen. “We zijn volop bezig met de uitbouw van een competitieve ploeg, want we willen geen tweede seizoen als dit meer meemaken”, zegt manager-coach Patrick Cool.

“Op de youngsters Yente Van Den Bossche (naar KV Mechelen) en Noor Schampheleer (naar AA Gent) na hebben alle A-kernspeelsters voor minstens een jaar bijgetekend. Er was nochtans interesse van andere clubs voor een viertal sterkhouders, maar ze verkozen te blijven omwille van de goede sfeer en een degelijke omkadering. Ook de technische staf met coach Gunther Bomon, mezelf en keeperstrainer Tania Vandenhouwe blijft aan boord.”

“Na intensief scoutingswerk in de Super League, eerste en tweede nationale zijn we met zes mogelijke versterkingen bezig. Twee ervan hebben reeds getekend, maar om problemen met hun huidige club te vermijden, worden hun namen nog niet bekendgemaakt. Eén van hen is een spits, want het is vooral voorin dat we versterking nodig hebben. Met een tweede aanvalster zijn we in onderhandeling, want we willen er twee spitsen met verschillende profielen bij.”

Om de eer

Ook dit seizoen wil Cool met Eendracht Aalst Ladies nog een goed figuur slaan. “Primordiaal is dat we weg willen van de laatste plaats. Er is dit seizoen weliswaar geen daler, maar we spelen om de eer. We halen de jongste weken een goed niveau, maar het ontbreekt ons aan een tikkeltje geluk om een zege te boeken. Tegen Zulte Waregem hield het doelhout ons van een voorsprong. Ik ben ervan overtuigd dat we bij een zege voor een mooie reeks kunnen vertrokken zijn. We moeten rustiger voor doel blijven en onze kansen afmaken. Nu thuis tegen KV Mechelen zit er zeker een goed resultaat in, want in de reguliere competitie speelden we tegen de Maneblussers 1-1-gelijk.”

Nog dit: Eendracht Aalst Ladies trok voor het B-elftal coach Wim De Jonghe aan. Hij is een oude bekende voor de club, want hij pakte in 2020 met het tweede elftal de titel in eerste provinciale. Zijn taak is nu een vernieuwd elftal samenstellen voor eerste of tweede provinciale. Geïnteresseerde speelsters kunnen met hem contact opnemen: 0499/57.75.90. Ze worden op maandag en donderdag om 19.30 uur op jeugdcomplex Zandberg voor een testtraining uitgenodigd.

