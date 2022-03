Management VW Hamme ziet weer perspectief: “We mogen weer gezonde ambities hebben”

Algemeen manager Peter De Vylder is blij dat de situatie na enkele moeilijke jaren ten goede gekeerd is. “Bij het begin van het seizoen was het toch wat afwachten. De kern had lang stilgelegen en veel jongeren moesten ingepast worden. Die werd deels extern aangetrokken en stroomden deels door vanuit de jeugdwerking. De start was zeker niet overweldigend. De coach voerde enkele wijzingen door en stilaan begon de bal te rollen. Er ontstond een prima samenwerking tussen de het hoofdbestuur, spelers, de staf en het management. Iedereen zit nu in de juiste flow en dat rendeert nu. Rome werd niet in één dag gebouwd, maar het gaat de goede kant uit. We mogen weer gezonde ambities hebben. Mannen als Lokando of De Witte trekken de kar. De jongeren volgen.”

Nieuwe ploeg

Sportief manager Marc Behiels vult zijn collega aan. “We hebben half december een eerste gesprek gehad met de huidige kernspelers. Drie weken later had iedereen zijn woord gegeven dat hij zou blijven. Enkel Frank Taptchou kiest voor Jong Lede. Niet uit onvrede, maar om dichter bij huis te kunnen voetballen. Een aantal nieuwkomers heeft intussen bij ons getekend. Maarten Goossens komt over van Berchem. De broers Benkaddouri komen over van Lokeren-Temse. De namen van de andere nieuwkomers hopen we spoedig openbaar te kunnen maken. We kijken nog uit naar een verdediger, maar een noodzaak is dat niet. Enkel als er zich een goede gelegenheid voordoet, zullen we die nog aantrekken”

Ambitie

Volgens Peter De Vylder heeft Hamme troeven om spelers te overtuigen. “We kunnen onze spelers een prima accommodatie aanbieden. Naast het veld wordt er echt gezorgd voor hen. Ik stelde al dat we terug ambities mogen hebben. Over twee, drie jaar moet Vigor Wuytens opnieuw een plaats kunnen afdwingen in tweede nationale. Dat lijkt me een mooie uitdaging.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA