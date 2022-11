Man-Kei To pakt zilver in dames dubbelspel: “Mijn prestaties zullen niet alleen bij mij, maar ook bij de anderen blijven hangen”

Para Badminton WK in TokyoOp het wereldkampioenschap Para Badminton in Tokyo (Japan) behaalde Man-Kei To een zilveren medaille in het dames dubbelspel, samen met haar partner Emine Seckin uit Turkije. In de finale moesten ze het hoofd buigen tegen de Japanse nummers één van de wereld: Sarina Satomi en Yuma Yamazaki.

In het begin van de eerste set ging het gelijk op, maar halfweg vonden de Japanners, vorig jaar nog goed voor goud op de Paralympische Spelen in Tokyo, hun betere spel. Ze trokken de set uiteindelijk vrij vlot naar zich toe: 21-11. Set twee begon gelijkaardig. Bij een 8-8 stand kon het Belgisch-Turkse duo even twee punten afstand nemen, maar de Japanners panikeerden niet. Satomi en Yamazaki haalden met 21-15 het goud binnen.

Het was voor Man-Kei To, Kiki voor de vrienden, haar eerste finale ooit op een wereldkampioenschap, en tevens gaat ze met een eerste medaille naar huis. “Ik vind dat we goed speelden tegen de regerende wereldkampioen en Paralympisch kampioen”, zegt Man-Kei, die in Herne begon met tafeltennis. “Emine en ik speelden al even niet meer samen, terwijl dat zij echt als vast duo al lang samen spelen en trainen.”

Het duo To-Seckin (WRK 8) schopte het tot in de finale door winst tegen het Zwitsers duo Mathez-Renggli (WRK 5) in de halve finales. In het enkelspel werd Man-Kei in de kwartfinales uitgeschakeld door de Zwitserse Cynthia Mathez. “Ik blijf toch wat ontgoocheld over het resultaat in het enkelspel, maar anderzijds heb ik laten zien wat ik mijn mars heb. Mijn prestaties zullen niet alleen bij mij, maar ook bij de anderen blijven hangen.”

In februari starten de kwalificatietoernooien voor de Paralympische Spelen in Parijs 2024 met een toernooi in Spanje. “Die wedstrijden zijn nu samen met de European Para Games in Rotterdam in 2023, het WK in 2024 en de Paralympisch Spelen van Parijs mijn hoofddoelen.”