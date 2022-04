Man in vorm Victor Vankerkhoven (RC Gent) kijkt met vertrouwen uit naar komst van Ninove: “We stonden in de toppers wel vaker ons mannetje”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AZaterdagavond rekent RC Gent op Victor Vankerkhoven in de derby tegen podiumkandidaat Ninove. De aanvaller verkeert in topvorm en scoorde vijf keer in de jongste zes duels.

Vorig weekend maakte Racing Club Gent overtuigend een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij. Het klopte Westhoek met duidelijke 1-4-cijfers. “Dat heeft ons veel deugd gedaan”, geeft Victor Vankerkhoven toe. “Zeker na die drie wedstrijden, waarin we echt wel meer verdienden.”

“We verloren met 1-0 bij Merelbeke, toen hun keeper de beste man op het veld was. Tegen Petegem zat er meer in en op het veld van Olsa Brakel hadden we de betere kansen, maar scoorden zij drie keer in de omschakeling. Dan is het mooi om tegen Westhoek, dat met een paar nieuwkomers een sterke terugronde speelt, zo’n goede prestatie neer te zetten.”

Met twee goals tegen Westhoek en bij uitbreiding vijf in de laatste zes duels verkeert Vankerkhoven in topvorm. “Ze gaan de laatste tijd inderdaad vlotjes binnen”, geniet de spits. “Jammer genoeg waren het vorig weekend pas mijn vijfde en zesde goal van het seizoen. Mede door klierkoorts was ik een tijdje out en liep het in de heenronde minder.”

“Sinds ik genezen ben gaat het steeds beter, maar hier moet het niet stoppen. Ik hoop dat er in de komende drie wedstrijden nog een paar doelpunten bijkomen, te beginnen zaterdag tegen Ninove. Voor ons moet er niks, dus kunnen we vrank en vrij spelen. Tegen Westhoek bewezen we dat we dan iets moois op de mat kunnen brengen.”

Met Ninove komt zaterdagavond een topper op bezoek. “We mogen met vertrouwen vooruit kijken. We hebben dit jaar bewezen dat we tegen de betere ploegen ons mannetje kunnen staan. We wonnen tegen Lokeren-Temse, toen zij aan de leiding stonden en deden dat later tegen Zwevezele. Zo’n resultaat willen we dit weekend ook neerzetten.”

“De heenmatch in Ninove verloren we met 2-0. Na die wedstrijd voelden we allemaal dat het niet de juiste uitslag was. Daar hebben we dus iets recht te zetten. We staan nu twaalfde, op drie punten van de negende plaats. De linkerkolom is zo goed als onmogelijk. We willen toch graag nog wat beter dan deze rangschikking.”

Tweede nationale A: RC Gent - Ninove: zaterdag 16 april om 20 uur

