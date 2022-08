Man in vorm Tuur Dierckx en KVC Westerlo gaan op zoek naar eerste uitzege in Mechelen: “We moeten nog stappen vooruit zetten”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo sluit zondagavond de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League af met een verplaatsing naar KV Mechelen. De Kemphanen pakten in eigen stadion zes op zes tegen Cercle Brugge en Standard, maar uit bij OHL en Gent liep het telkens mis in de zone van de waarheid. Hoog tijd dus om nu ook buitenshuis eens een goed resultaat neer te zetten.

“Dat moet onze ambitie zijn”, beaamt Tuur Dierckx. “We hebben onze kwaliteiten intussen al wel getoond. Zowel in Leuven als in Gent hebben we misschien net iets te weinig gekregen, maar goed. Dat is voetbal. Die 4-2-zege tegen Standard kwam inderdaad op een goed moment. Dat was heel belangrijk om opnieuw het nodige vertrouwen te tanken. Maar we beseffen allemaal dat we in Mechelen opnieuw vanaf nul beginnen. Een nieuwe week, een nieuwe match en heel andere omstandigheden. Ik vind zondag om 21 uur nog altijd een vreemd uur, maar goed. We spelen in een mooi stadion, op een goeie grasmat, tegen een ploeg die ook graag wil voetballen. Het zou dus wel eens een mooie voetbalavond kunnen worden.”

We mogen hier bovendien spreken van een streekderby? “Het leeft inderdaad wel bij de supporters”, aldus Dierckx. “Ik ken persoonlijk ook veel spelers bij Mechelen. Het is een leuke en sterke groep, zowel op als naast het veld. Ze spelen al een paar jaar nagenoeg samen met dezelfde kern, dus er is een zekere stabiliteit aanwezig. Met Danny Buijs hebben ze nu wel een nieuwe coach, die wat andere accenten zal willen leggen. Het is nu aan ons om de uitdaging aan te gaan en ook zondag weer ons eigen voetbal te brengen.”

Stappen zetten

“Want dat is toch echt wel de bedoeling”, klinkt het vastberaden. “Onze coach heeft duidelijke principes en hamert op de opbouw van achteruit. Het is logisch dat dat er op dit moment nog altijd niet helemaal uitkomt. Het is nog vroeg. Deze groep kan duidelijk nog flink wat stappen vooruit zetten. De efficiëntie kan nog beter, maar daar wordt op training heel hard aan gewerkt.”

Karakterkop Tuur Dierckx (27) scheurde vorig seizoen zijn voorste kruisband. Alweer een nieuwe tegenslag in zijn carrière, maar de flankspeler van Westerlo wist zich intussen toch maar weer mooi naar het hoogste niveau te knokken. De gretigheid spat er bovendien vanaf. “Ik voel me goed”, besluit Dierckx. “In Gent zat ik op de bank, maar dat was een bewuste en tactische keuze. Tegen Standard was ik met twee assists opnieuw belangrijk. Dat is een van mijn opdrachten. Ik heb onlangs inderdaad gezegd dat ik nog een ‘unfinished business’ had in 1A. Die belofte wil ik graag nog verder zien waar te maken.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League