Man in vorm Olivier Vermander wil leider Oostkamp aan zege helpen in Stekene: “Bezig aan een uitstekend seizoen”

Vermander kon afgelopen weekend twee streepjes bijzetten achter zijn doelpuntentotaal na de 4-0-zege tegen Melsele. “Ik stond uitzonderlijk in de spits, in de plaats van de geblesseerde Jules Vanhaecke”, stelt de Bruggeling. “Doorgaans word ik op de rechterflank uitgespeeld, maar tegen Melsele probeerde ik deze keer als spits veel diepgang te brengen. Dankzij de vele goede ballen die ik in de rug van de verdediging toegespeeld kreeg, kon ik onze tegenstander vaak in moeilijkheden brengen. Ik kwam al snel twee keer tot scoren en zo was de wedstrijd vroeg gespeeld, want ze slikten ook al snel een rode kaart.”

Te vroeg voor titelstress

Twee weken geleden kwam er een halt aan de ongeslagen reeks van Oostkamp met een 4-3-nederlaag in Lochristi, maar de leider bleef niet bij de pakken zitten en herpakte zich met een 6 op 6. “We waren niet gelukkig met die nederlaag, maar die is ook niet aangekomen als een drama”, besluit Vermander. “Het geloof in eigen kunnen is zeker niet verminderd. Op training zien we elke week tot welke zaken we in staat zijn. Van kampioenenstress is absoluut nog geen sprake, want het seizoen duurt nog tot 1 mei en het is nu nog veel te vroeg om daarmee bezig te zijn.”