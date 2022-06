Man-in-vorm Julien Van Den Brande wint in Belsele: “Ik ga mee met de flow van de ploeg”

wielrennen elites zonder contractDit weekend behaalde Julien Van Den Brande in Belsele zijn vierde overwinning van het seizoen. Voor de ex-prof uit Schoonaarde was het al zijn derde zege in één week tijd. Van Den Brande is echter niet de enige die dezer dagen hoge ogen gooit binnen zijn team S-Bikes Doltcini. Ook David Desmecht, Wannes Heylen en Amber Pate doen het prima.

Belsele staat vijf dagen lang in centrum van de Vlaamse wielerwereld. Julien Van Den Brande won bij de beloften en elites zonder contract. Een toevalstreffer was dat niet. “Als het meezit, is het plezant koersen. Ik bekijk momenteel gewoon wat er mijn pad kruist en dat oogt goed. Vorig jaar kwam ik in de Ronde van België zwaar ten val. Er zit nog altijd een bout in mijn heup die ik soms voel. Het belet me evenwel niet om goed te koersen. Vorige week won ik al een criterium in Wevelgem. Nadien volgde winst in Berlare. Nadien was er een zegetuil in Belsele. Het zit dus goed. In Belsele reden we de finale met zijn achten. Een sprinter ben ik geenszins, maar blijkbaar ben ik toch rap aan de meet. Ik wist dat ik in de finale niemand mocht laten rijden.”

Sterke ploeg

Julien Van Den Brande is op dit moment niet de enige hoogvlieger binnen het team. “Wannes Heylen won dit weekend in Marke, Amber Pate in Kontich. Laatstgenoemde is een Australische renster die hier is met de pisteploeg. Ze heeft geen ploeg om interclubs te rijden. Daarom wilden we haar een helpende hand reiken. Vijf overwinningen in één week tijd! Ik denk dat dit een mooi rapport is voor een ‘kleine’ ploeg. Als we renners binnenhalen, zijn die goed gescout. Vaak gaat het om ‘ondergewaardeerde’ renners die wij zo goed mogelijk begeleiden. Dat resulteert. Ik ga mee met de flow van de ploeg.”

Regionale circuit

De renners van S-Bikes Doltcini werken een aantal interclubs af, maar de focus ligt vooral op het regionale circuit. Julien Van Den Brande bevestigt. “We starten in een paar interclubs en ook in de kermiskoersen bij de profs zijn we present. Toch richt ook ik me in eerste instantie op de kermiskoersen in de buurt. Deze week start ik achtereenvolgens in Schellebelle, Terjoden en Wetteren.”