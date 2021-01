Man in vorm Jelle Sinnesael bekampt woensdag met Menen leider Roeselare: “Voorbereiding op play-offs”

Volleybal EMLHalverwege januari en omwille van corona nog geen officiële match gezien tussen Menen en Roeselare. Daar komt woensdagavond in de Vauban verandering in, want dan staat de inhaalmatch gepland. Beide ploegen doen het uitstekend: Roeselare won tien matchen op rij en is leider terwijl Menen pronkt op de derde plek. Jelle Sinnesael (35) lijkt in de fleur van zijn volleyballeven en scoorde zondag nog acht blokpunten: “Het klikt enorm met onze Finse setter.”

Menen moest zondag nog harken om de zege tegen hekkensluiter Borgworm op zak te steken en zo zeker te zijn van de play-offs. “Ik wist dat we voor een lastig karwei stonden”, bekent Jelle Sinnesael. “We speelden eigenlijk zonder echte hoekspelers, want Dedeyne en Stuer hebben in principe een andere positie op het terrein. Bovendien kon Vanneste niet voluit gaan wegens een pijnlijke schouder. Daardoor werden Colson en ik enorm vaak aangespeeld en gelukkig werkten we beiden aan een hoog percentage af.” Sinnesael is bezig aan een straf dertiende seizoen in Meense loondienst. Zondag was hij nog goed voor achttien punten, waarvan acht bloks en werd hij verkozen tot man van de match. “Ja, ik voel me al sinds de voorbereiding in topvorm. Onze Finse setter Lankinen heeft er een groot aandeel in, want het klikt enorm met hem en ik word vaak aangespeeld. Op die manier is het plezant volleyballen.”

Uitgelezen kans voor Menen

Wat verwacht de Meense kapitein tegen Roeselare? “Dat wordt een zeer moeilijk verhaal”, beseft Sinnesael. “Wij kunnen nog steeds niet in onze sterkste opstelling aantreden terwijl ik een geprikkeld Roeselare verwacht na de nederlaag in Maaseik. Wij gaan gewoon complexloos spelen en dan zien we wel wat we daarmee bereiken. Voor ons is het niet van moeten al zullen we er wel alles aan doen om een mooi resultaat neer te zetten. Sinds deze week zijn we ook keihard aan het trainen in het kader van de play-offs. De matchen die we nu nog afwerken in de reguliere competitie gelden dus als voorbereiding. Eigenlijk hebben we met Menen een uitgelezen kans om ons optimaal voor te bereiden op die nacompetitie. Dat kon de voorbije seizoenen nog nooit. Als iedereen fit wordt en blijft dan zouden we wel eens een rol van betekenis kunnen spelen.”

Denis Van Calster

De derby tussen Menen en Roeselare is woensdag om 19.30 uur live te volgen via de Facebookpagina van Decospan VT Menen. Deze keer heeft de club Denis Van Calster uitgenodigd als co-commentator. Van Calster was jarenlange de succesvolle libero van Roeselare en kende ook nog mooie nadagen bij Menen met een bekerfinale tegen Maaseik als hoogtepunt.

