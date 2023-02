Mamadou Koné (SK Deinze): “Tijdens invalbeurt laten zien dat ik terecht tussen de lijnen stond”

voetbal jupiler pro league Mbaye Leye wil met Zulte Waregem zesde bekerfina­le bereiken: “KV Mechelen en wij zijn elkaar waard”

Nadat Union gisteravond zijn heenmatch met 1-0 won van Antwerp, zijn vanavond Zulte Waregem en KV Mechelen aan de beurt. In de ‘kleine’ halve finale strijden de twee outsiders voor de beste uitgangspositie om eind deze maand een plaats in de bekerfinale van eind april in het Koning Boudewijnstadion te veroveren. Zeker voor Mbaye Leye is het een uitdaging om, na doel 1 met het behoud in eerste klasse, daar een doel 2 als toetje bovenop te versieren. “Daarom was ik tevreden dat we bij de loting de twee grote kleppers ontliepen”, zegt de coach van Essevee.

