Malinwa vertrekt op stage met nieuwkomers die Vrancken bekoren: “En nu Druijf en Shved er nog bij”

Dat de nieuwe spelers zich willen tonen, was zaterdag ook op het veld van Tempo Overijse te zien. KV Mechelen won z’n eerste oefenmatch tegen de ploeg uit derde amateur met 1-7. Vooral Hugo Cuypers speelde zich in de kijker. “Hij toonde veel initatief”, vindt Wouter Vrancken. “Hugo was erop gebrand een goede match te spelen en z’n looplijnen waren eveneens goed.”

En wat met de andere nieuwkomers? “Van Hecke speelde samen met Van den Eynden op het middenveld en het was wat zoeken voor hen. Niet onlogisch natuurlijk, ze kennen elkaar nog maar pas. Oum Gouet speelde dan weer in een zetel, maar je ziet wel meteen dat hij kwaliteiten heeft. Swers moet positioneel nog wat stappen zetten. Ach, het belangrijkste op dit moment is dat ze elke dag vlammen en nooit klagen.”

Voor één nieuwe jonge speler had Vrancken wel een extra compliment in petto: Senne Ceulemans. De 19-jarige middenvelder maakte de overstap van Beerschot en was meteen beslissend. “Ik vond hem heel goed. Niet alleen technisch, maar hij had ook overzicht. Senne voelt zich goed in de groep en toonde meteen lef. Daar hou ik van. Chapeau. Hij is gehaald als belofte, maar gaat nu al zeker mee op stage.”

Concurrentie voor Van Damme

Met ook nog Vinicius Souza, die wordt gehuurd van Lommel, lijkt Malinwa stilaan gewapend voor het nieuwe seizoen. Nu al. “Alle credits daarvoor aan Tom Caluwé. Hij weet precies welke profielen ik graag heb." KVM haalde met Oum Gouet en Souza al twee ‘zessen’ binnen, en dus concurrentie voor Joachim Van Damme, die werkt aan zijn terugkeer na een hardnekkige adductorenblessure. “Als we nog een concurrent zouden zoeken, dan staat hij er volgende week misschien al terug”, lacht Vrancken. “Neen, serieus: het gaat de goede kant uit met Joachim, maar hij zal de eerstkomende weken nog niet aansluiten bij de groep.”

Vrancken hoopt binnenkort nog twee spelers (opnieuw) te verwelkomen: Ferdy Druijf en Marian Shved. “Zij staan te popelen om terug voor ons te komen spelen, maar het is wachten op een akkoord op clubniveau. Als zij er nog bijkomen, dan zitten we heel goed voor dit seizoen.”

Volledig scherm Jannes Van Hecke © BELGA