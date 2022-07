Malinwa-coach Danny Buijs na spectaculaire 3-4-nederlaag tegen Wolfsburg: “In de tweede helft zag ik een Mechelen waar ik vrede mee kan nemen”

0-4 in het krijt na goed 30 minuten. In alle facetten van het voetbal overvleugelde Wolfsburg KV Mechelen in het eerste halfuur. Allesbehalve het scenario waar al wie Malinwa een warm hart toedraagt op hoopt in een galawedstrijd als die van zaterdag. Zo ook Buijs. “Die twee hele vroege tegendoelpunten, na acht minuten stond het 0-2, bezorgde het team een klap. Nadien hadden we een periode van matig tot slecht verdedigen. Tegen ploegen van het kaliber van Wolfsburg wordt dat meteen afgestraft. We incasseren opnieuw twee goals op hoekschop. Toch is dat iets waar we veel op trainen, maar het draait om de uitvoering tijdens een wedstrijd. Lengte speelt daarbij niet zozeer een rol. Belangrijker is de manier waarop je een duel aangaat, spelinzicht en timing.”