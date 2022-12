Malick Fofana (AA Gent) breekt match tegen Cercle Brugge open in verlengingen: “Ik heb meer vertrouwen nu”

voetbal beker van belgiëAA Gent moest wachten tot de verlengingen eer het afstand kon nemen van een tienkoppig Cercle Brugge. De Buffalo’s konden rekenen op enkele goeie invallers om de kwalificatie voor de kwartfinales van de Croky Cup over de streep te trekken. Malick Fofana tekende voor een pre-assist bij de 1-0 en werkte via een Cercle-speler de 2-0 tegen de touwen.

Bij z’n doelpunt was er wat twijfel of het wel op zijn naam zou komen. Doelman Warleson werd helemaal verrast door de afgeweken bal die pardoes over hem in doel viel. “Ze hebben me gezegd dat hij op mijn naam komt, dus ben ik heel tevreden. Het was op doel en dat was voldoende.”

Het was dan ook zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht van de Buffalo’s. “Mijn gsm heb ik nog niet kunnen bekijken, die heb ik nog niet aangelegd.”

Voor die invalbeurt was het lastig voor AA Gent. “Cercle Brugge is geen makkelijke tegenstander, dat wisten we. De kansen kwamen op het einde, maar het is toch maar gelukt.”

Meer vertrouwen

Fofana was onmiddellijk aanwezig met een goeie doorsteekbal op Hjulsager en even later de voorassist voor het doelpunt van Cuypers. “Ik zat direct in de match en wist ook dat ik belangrijk moest zijn voor de ploeg en zoveel mogelijk kansen moest creëren. Dat heb ik ook gedaan, denk ik. Het was in het begin even aanpassen, maar ik heb veel vertrouwen gevoeld van het team en de coach. Dat geeft mij een boost op het terrein.”

Ook de ontbolstering van Ibrahim Salah speelde mee. “Uiteraard motiveert het om andere jonge spelers te zien presteren. Dan wil je er nog liever bij zijn. Ik heb nu meer zelfvertrouwen.”

Nochtans kwam hij, na enkele invalbeurten in het begin van het seizoen, lange tijd niet meer op het veld bij de A-ploeg. “Of ik daarmee zat? In het begin wel. Maar ik heb stappen kunnen zetten door een paar keer de volle negentig minuten bij Jong AA Gent te spelen. Dat hielp me om in vorm te blijven. Ook de stage meemaken met de A-ploeg hielp. In de oefenmatch in Spanje kon ik ook scoren, ook dat heeft me geholpen om hier te staan.”

