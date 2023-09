Makhtar Gueye (RWDM) opent zijn rekening tegen Standard: “Deze treffer zal niet mijn laatste zijn”

VOETBAL CHALLENGER PRO LEAGUE Jens Teunckens en Lierse staan voor lastige thuismatch tegen Lommel SK: “Ik voel me prima”

Lierse krijgt op speeldag vier het ongeslagen Lommel op bezoek. De Limburgers bekleden de leidersplaats in 1B. Lierse doet het behoorlijk, maar is nog steeds in opbouw. God dank kunnen de Pallieters terugvallen op een secure Jens Teunckens. De doelman van Lierse werd de voorbije wedstrijden getrakteerd op applaus.